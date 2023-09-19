Про початок розслідування повідомляють пресслужби відомств. Наразі встановлюються усі деталі інциденту, передає 24 Канал.

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За фактом побиття відкрили кримінальне провадження

У ДБР повідомили, що почали розслідування інциденту, який стався 19 вересня у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У мережі ширилося відео, на якому двоє військових знущалися з чоловіка, а також погрожували йому зброєю.

Нині відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї. Слідство відбувається у рамках частини 3 статті 406 Кримінального кодексу України. Максимальні санкції цієї статті передбачають позбавлення волі строком до 10 років.

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту,

– повідомили у відомстві.

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону здійснює процесуальне керівництво, а ДБР – проводить досудове розслідування.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що цьому передувало

Вранці 19 вересня у мережу потрапило відео, на якому двоє представників ТЦК у Самборі побили цивільного. Також на опублікованих кадрах чутно, як військові принижують та погрожують чоловіку.

У ТЦК наразі підтвердили правдивість відео та призначили службову перевірку. Нині з’ясовують, що передувало побоям. На час службової перевірки військовослужбовців відсторонили від виконання обов'язків.

На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації й що передувало діям військовослужбовців з'ясовується,

– заявили у Львівському обласному ТЦК та СП.