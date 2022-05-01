Сами себе разрушители: в России разбился вертолет Ми-8, есть погибший и раненые

В России в последнее время возникает все больше проблем с летающей техникой. За неделю страна-оккупант потеряла уже три вертолета на своей территории.

В воскресенье, 1 мая, разбился вертолет Ми-8. Случилось это в городе Могоча в Забайкальском крае, сообщают местные издания.

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Вертолет заходил на посадку на аэродроме, а затем по неизвестным пока причинам упал. После такого жесткого приземления возник пожар. Вертолет полностью сгорел и восстановлению не подлежит.

Точно известно, что погиб как минимум один человек. Количество травмированных разнится – от пяти до шести. Всего на борту находились 15 человек.

Пока точная причина падения вертолета неизвестна. Среди версий – ошибка экипажа или отказ техники. Их рассматривают как приоритетные.

Видео пожара после падения вертолета в России 1 мая

Вертолетопадение в России

Это падение вертолета – уже второй случай потери авиационной техники меньше, чем за неделю в России. Перед тем, 28 апреля во время учений в Саратовской области столкнулись два военных вертолета. Экипаж одного из них погиб полностью.

Но еще больше вертолетов Россия потеряла за два месяца войны против Украины. По состоянию на 1 мая количество уничтоженных вертолетов врага – 155 единиц.