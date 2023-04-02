Сами себя истребят, – Суббота прокомментировал инцидент с вагнеровцем, убившим женщину в отпуске

Накануне сеть всколыхнула история мобилизованного узника из ЧВК "Вагнер", который воевал в Украине, а затем – убил женщину во время отпуска в России. Интересно, что против преступника не было возбуждено уголовное дело.

Вся эта история – какой-то нонсенс. Об этом в эксклюзивном стриме 24 Каналу сказал психолог, психотерапевт Спартак Суббота.

Читайте также Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ЧВК "Вагнера"

Нация, которая истребит сама себя

Речь идет об Игоре Россомахине – заключенном, который попал в колонию строгого режима из-за убийства. Затем он подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и поехал воевать в Украину. Через некоторое время его отправили в отпуск домой, где он успел совершить очередное убийство. Вероятно, жертва его "спровоцировала", учитывая риторику россиян.

Если есть свободный человек или страна, он/она провоцирует более агрессивное быдло этой своей свободой. Как Украина спровоцировала Россию. По их мнению, это так и работает,

– утверждает психотерапевт.

Это могло бы стать доводом в суде, но его не будет. Когда жители села, в котором это произошло, обратились в милицию, чтобы приняли меры, им сказали: "А зачем? Ему все равно скоро возвращаться на фронт".

На самом деле очень грустная история для людей, не понимающих, что происходит. Они просто освобождают убийц, и они по кругу убивают своих, потом приезжают и пытаются убить наших. Для меня это какой-то нонсенс,

– заметил Спартак Суббота.

В России происходит самое обычное самоистребление, говорит психолог, но для нас это не плохо. "Я не знаю случаев истребления без колонизаторов, поэтому россияне будут первыми", – подытожил Суббота.

Соляр высмеяла очередную истерику пропагандистов: смотрите видео

Что ждет ЧВК "Вагнер"