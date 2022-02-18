Сами придумали, сами испугались: боевики на Донбассе разругались из-за "эвакуации"
Источник:телеграм-канал "Барабанов"
Российские оккупанты на Донбассе поссорились из-за "эвакуации", которую сами же и организовали. По "официальной" версии часть боевиков испугалась "вражеской артиллерии". В то же время, очевидно, оккупанты боятся своих же.
Детали "эпичных" оккупантских ссор раскрыл российский журналист Илья Барабанов. Он обнародовал заявление главаря боевиков Сергея Козлова.
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Оккупант голосит, что "эвакуацию" не поддерживают многие боевики. Козлов жалуется: он открыто заявил, что боится, но товарищи-оккупанты не среагировали.
По словам Козлова, формировать колонны с мирными жителями – опасно, потому что это якобы "ставит их под удар вражеской артиллерии". Оккупант также предложил главарю оккупантов Луганщины Леониду Пасечнику и его соратникам сесть в машину и проехаться в середине колонны. Желательно – с семьями.
Боевики сами могут взрывать автобусы
Страх Козлова – небезоснователен. Вот только паникует оккупант не из-за "врагов". Взорвать автобусы с "эвакуированными" могут сами боевики.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал: российские силы могут совершать на оккупированных территориях провокации.
Мы не можем сказать, что они могут придумать – то ли взрывать автобусы, в которых будут передвигаться те люди, которым они предлагают переехать в Ростов или Ростовскую область, то ли они будут взрывать дома – нам это неизвестно, и мы к этому не имеем никакого отношения,
– заявил Данилов.
Украина – не враг для гражданских с Донбасса
- Ирина Верещук – глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – заявила, что Украина не является врагом для гражданского населения оккупированных частей Донбасса.
- Единственный враг Украины – российский оккупант.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет освобождать оккупированные территории силой. Украинская сторона ценит жизнь мирных жителей Донбасса.
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Текст публикации из телеграм-канала Барабанов"
Вы вряд ли поверите, но в ЛНР в связи с последними событиями произошел раскол элит.
Заявление главы правительства ЛНР Сергея Козлова.
"Уважаемые граждане, жители нашей республики!
Вынужден срочно обратится к вам с очень важным сообщением!
Эвакуация, которую объявили власти в лице Леонида Пасечника, не вызывает поддержки многих военных республики, которые знакомы с ситуацией. Мы не имеем права так спешно формировать колонны с мирными гражданами, детьми, женщинами и ставить их под удар вражеской артиллерии.
Я озвучивал свою позицию всеми доступными методами, но меня не услышали. Итак, предлагаю товарищу Пасечнику и другим лицам, которые пошли на такой шаг, брать свои машины вместе с родственниками и ехать в середине колонны.
Уважаемые граждане республики призываю вас не паниковать и попытаться не создавать массовое скопление людей, колонн автомобилей, автобусов и тому подобное. Это вопрос вашей жизни и здоровья.
Уверен, сегодня, как никогда, нам нужно единство в защите наших домов и городов республики.
Верим, что вскоре нашу независимость признает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.