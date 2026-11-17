Встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина уже успели назвать возможной "новой Ялтой" – якобы лидеры трех государств могут договориться о новом мировом порядке и даже решить судьбу Украины. Однако, несмотря на громкие прогнозы, пока не видно оснований для таких выводов. У каждого из участников есть свои цели, а их интересы далеко не всегда совпадают.

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Чего на самом деле хотят добиться Трамп, Путин и Си Цзиньпин во время этой встречи, может ли Вашингтон оказывать давление на Киев с целью получения территориальных уступок в обмен на членство в НАТО и есть ли противоречия внутри украинской переговорной команды – об этом для 24 Канала рассказал Владимир Фесенко.

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Иллюзия "новой Ялты": почему ждать от встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Предстоящая встреча лидеров США, Китая и Россиия на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне уже обросла мифами о разделе мира и решении судьбы Украины за ее спиной. Однако реальность гораздо прагматичнее. Политолог Владимир Фесенко подчеркивает, что никаких конкретных или определяющих решений от этой встречи ожидать не стоит.

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Это не полноценный саммит трех государств, а лишь короткая встреча в рамках более широкого мероприятия, которая продлится максимум полтора–два часа. Времени хватит лишь на обмен позициями по ряду глобальных вопросов: от Ирана и Ближнего Востока до Тайваня и ядерного оружия.

В то же время каждая из сторон преследует собственные, зачастую взаимоисключающие интересы:

Россия стремится к визуализации "Новой Ялты". Для Путина критически важно получить картинку, на которой он сидит за одним столом с лидерами США и КНР, демонстрируя свой статус победителя и влиятельного глобального игрока.

стремится к визуализации "Новой Ялты". Для Путина критически важно получить картинку, на которой он сидит за одним столом с лидерами США и КНР, демонстрируя свой статус победителя и влиятельного глобального игрока. США пытаются оттянуть Россию от Китая. Дональд Трамп хочет продвигать собственную повестку дня, в частности в отношении ограничения стратегических наступательных вооружений и сдерживания Ирана.

пытаются оттянуть Россию от Китая. Дональд Трамп хочет продвигать собственную повестку дня, в частности в отношении ограничения стратегических наступательных вооружений и сдерживания Ирана. Китай выступает в роли хозяина и стремится продемонстрировать свое доминирование. Для Си Цзиньпина эта встреча является способом зондирования – возможностью лично оценить динамику отношений между Трампом и Путиным, к которым Пекин относится с определенной подозрительностью.

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Принципиальное отличие от исторической Ялтинской конференции заключается в том, что США, Китай и Россия не являются союзниками. Между ними существуют глубокие противоречия, поэтому формат G3 пока является лишь ситуативным явлением, а не постоянной конструкцией глобального управления.

Новые требования Москвы и роль украинской делегации: смотрите видео

Почему сценарий "НАТО в обмен на Донбасс" является ловушкой

Информация о том, что американская сторона якобы поднимала вопрос вывод украинских войск из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО, является не официальным предложением, а лишь творческим зондированием. Американские переговорщики, понимая нежелание Киева идти на территориальные уступки, тестируют различные гипотетические сценарии.

Однако эта идея лишена практической перспективы по двум фундаментальным причинам.

Категорическое несогласие России. Для Москвы недопущение Украины в НАТО является гораздо более важным приоритетом, чем контроль над дополнительными 20% территории Донецкой области. Это одна из главных целей российской агрессии, от которой Кремль не откажется.

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Процедурная ловушка для Украины. Гипотетический обмен потребовал бы от Украины вывода войск заранее, в качестве первого шага. В то же время процедура вступления в НАТО является длительной и сложной. Даже после принятия политического решения на саммите Альянса начинается процесс ратификации каждой страной-членом.

Опыт Швеции, чье вступление блокировали Турция и Венгрия почти два года, показывает все риски. Украина может оказаться в ситуации, когда войска из Донбасса выведены, а членство в НАТО так и не получено из-за изменения настроений в Вашингтоне, позиции условной Болгарии или смены власти в других европейских столицах.

Система сдержек: как работает украинская делегация

Между тем кулуарные разговоры о "якобы разногласия " между руководителем ГУР Кириллом Будановым и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией относительно тактики переговоров отражают не раскол, а сознательно выстроенную систему сдержек и противовесов.

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Президент Владимир Зеленский сформировал " переговорную команду" таким образом, чтобы каждый ее участник обладал определенной автономией и мог использовать различные тактические подходы, оставляя стратегический контроль за главой государства.

Структура украинской делегации выглядит так:

Рустем Умеров – официальный руководитель делегации;

– официальный руководитель делегации; Давид Арахамия и Рустем Умеров – отвечают за коммуникацию с представителями американского бизнеса в окружении Трампа (например, со Стивом Виткоффом);

– отвечают за коммуникацию с представителями американского бизнеса в окружении Трампа (например, со Стивом Виткоффом); Кирилл Буданов – сосредоточен на контактах с представителями американских спецслужб, Пентагона и такими фигурами, как Джаред Кушнер;

– сосредоточен на контактах с представителями американских спецслужб, Пентагона и такими фигурами, как Джаред Кушнер; Сергей Кислица – выполняет роль дипломатического контролера, обеспечивая корректность переговорного процесса с точки зрения международного права и дипломатических норм.

Такой распределение ролей позволяет украинской стороне параллельно тестировать различные дипломатические сценарии. Все принципиальные решения принимаются исключительно президентом на основе четких директив, с которыми делегация отправляется на каждый раунд переговоров. Это гибкая тактика, которая позволяет адаптироваться к специфике новой американской администрации и максимизировать шансы на приемлемый для Украины результат.