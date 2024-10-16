Одно из самых больших поражений Кремля: почему принц Саудовской Аравии проигнорирует саммит БРИКС

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман не посетит саммит БРИКС в России. Вероятная причина – конфликт из-за лимитов добычи нефти. Последствия тут могут быть критическими для России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Саудовская Аравия требует, чтобы страны ОПЕК+ придерживались своих лимитов на добычу нефти. Это позволит держать цену на высоком уровне. Там уже было прямое предупреждение к Казахстану и Ирану, которые превысили свои квоты. Понятно, что Россия также заинтересована сбывать больше своей нефти. Это может заставить Саудовскую Аравию пойти на радикальные шаги.

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Серьезный провал России

Как отметил Рейтерович, интересно, что саудиты пошли на прямые предупреждения тому же Ирану и Казахстану. Там любят аккуратные заявления и намеки. Но на этот раз начали действовать жестче.

Эти прямые заявления касались Казахстана. Я думаю, что Казахстан где-то согласовывает свою политику добычи с Россией. Поскольку от России не было никаких заявлений, то саудиты начали по-другому влиять на ситуацию. И то, что принц не поедет на БРИКС, тоже этого касается,

– сказал Рейтерович.

Обратите внимание! В 2020 году между Саудовской Аравией и Россией была экономическая война по ценам на нефть. Тогда саудиты буквально обвалили цены на нефть.

Вероятно, саудиты увидели, что метод "пряника" не работает. Поэтому там предупредили о жестких мерах. В частности уже были угрозы, что они обвалят цены на нефть до 50 долларов. Такое решение создаст серьезные проблемы России.

Мне кажется, что это одно из самых больших поражений России. Дипломатических поражений. Они так долго собирали поддержку; заигрывали с разными странами. И тут видно, что Россия не готова идти на уступки. Поэтому даже до стран, которые не отдалились от России, доходит, что нужно жестко действовать в отношении России,

– отметил Рейтерович.

Украинский публицист Виталий Портников в своей колонке объяснил, почему Саудовская Аравия угрожает сбить цены на нефть и как это повлияет на саму Россию. Саудиты могут буквально погубить Путина.