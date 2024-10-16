Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Саудівська Аравія вимагає, аби країни ОПЕК+ дотримувалися своїх лімітів на видобування нафти. Це дозволить тримати ціну на високому рівні. Там вже було пряме попередження до Казахстану та Ірану, які перевищили свої квоти. Зрозуміло, що Росія також зацікавлена збувати більше своєї нафти. Це може змусити Саудівську Аравію піти на радикальні кроки.

До теми Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту

Серйозний провал Росії

Як наголосив Рейтерович, цікаво, що саудити пішли на прямі попередження тому ж Ірану та Казахстану. Там люблять акуратні заяви та натяки. Але цього разу почали діяти жорсткіше.

Ці прямі заяви стосувалися Казахстану. Я думаю, що Казахстан десь узгоджує свою політику видобутку з Росією. Оскільки від Росії не було жодних заяв, то саудити почали по-іншому впливати на ситуацію. І те, що принц не поїде на БРІКС, теж цього стосується,

– сказав Рейтерович.

Зверніть увагу! У 2020 році між Саудівською Аравією та Росією була економічна війна щодо цін на нафту. Тоді саудити буквально обвалили ціни на нафту.

Ймовірно, саудити побачили, що метод "пряника" не працює. Тому там попередили про жорсткі заходи. Зокрема вже були погрози, що вони обвалять ціни на нафту до 50 доларів. Таке рішення створить серйозні проблеми Росії.

Мені здається, що це одна з найбільших поразок Росії. Дипломатичних поразок. Вони так довго збирали підтримку; загравали з різними країнами. І тут видно, що Росія не готова йти на поступки. Тому навіть до країн, які не віддалилися від Росії, доходить, що потрібно жорстко діяти щодо Росії,

– зауважив Рейтерович.

Український публіцист Віталій Портников у своїй колонці пояснив, чому Саудівська Аравія погрожує збити ціни на нафту та як це вплине на саму Росію. Саудити можуть буквально згубити Путіна.