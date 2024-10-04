Саудівська Аравія може провести "виховну роботу" з Путіним

Тут спершу слід розібратися у мотивах. Саудівська Аравія зовсім не зацікавлена у тому, щоб ціни на нафту падали.

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Саудівська Аравія навпаки весь час бореться за збільшення стабільної ціни на нафту приблизно від 70 до 100 доларів за барель. Однак для того, щоб це відбулося, країни, які видобувають нафту, мають зменшити її видобуток та дотримуватися квот, які узгоджуються організацією країн, що видобувають нафту (ОПЕК), з тими державами, які не входять до складу ОПЕК.

Однак з часу, коли Росія розпочала свою велику війну з Україною, вона постійно, хоча й нелегально, збільшує видобуток нафти і порушує досягнуті домовленості. До речі, і не тільки Росія. Мовиться і про деякі інші країни, які не є членами ОПЕК, наприклад Казахстан.

Владіміру Путіну потрібні гроші для забезпечення його військового бюджету та соціальної стабільності в країні. Він продає нафту таким державам як Китай, Індія чи Туреччина зі значною знижкою. Для того, щоб збільшити доходи до бюджету Росія має продавати більше нафти. У такій ситуації сподіватися, що ціна буде значно зростати, не доводиться.

Тоді Саудівська Аравія може піти іншим шляхом – збільшити видобуток власної нафти. Вона може це зробити кардинально і без будь-яких зайвих проблем. Вона захоплює велику долю ринку і таким чином, навіть за умови величезного зменшення цін на нафту, отримує набагато більший дохід. Крім того, вона дисциплінує інші країни, які видобувають нафту, щоб у майбутньому, коли будуть досягнуті домовленості зі скорочення видобутку нафти, вони поводилися чесно і дотримувалися тих зобов'язань, які будуть на себе брати. Тобто мовиться не просто про кількість грошей, але й про виховну роботу для таких країн як Росія.

Якщо Саудівська Аравія почне збільшувати видобуток нафти, то ця "виховна робота" буде тривати кілька років поспіль. Для того, щоб нафта знизилася у ціні з нинішніх 50 – 70 доларів за барель до 20 доларів за барель, потрібний певний час. Потрібно, щоб нафтовий ринок функціонував саме у такому режимі, а Ер-Ріяд переконався, що він захопив значну частку цього ринку і остаточно витіснив з нього найголовніших конкурентів, серед яких буде і Росія.

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Виникає наступне питання – за умови, коли нафта буде вартувати 20 – 30 доларів за барель такі країни як Китай не будуть обирати дешеву російську нафту, бо дешевою вона буде і в тієї ж Саудівської Аравії. Якщо Росія бажатиме продавати власну нафту, їй доведеться повідомити про більшу знижку, аніж та яку вона зараз пропонує Китаю та Індії. Втрати російського бюджету від дешевої нафти можуть бути набагато серйознішими, ніж зараз прогнозують експерти з енергетичного ринку.

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Це не означає, що Путін раптово вирішить припинити війну проти України. Адже ця війна – це головна політична мета очільника Кремля, що б не відбувалося з його економікою. За великим рахунком, Путін готовий спалити цю російську економіку у пожежі війни. Однак в будь-якому разі відразу після того, як зменшаться ціни на нафту у Росії не буде реальних можливостей підтримувати ні військовий бюджет, ні соціальну стабільність, ні платити тим росіянам, які готові за гроші йти воювати проти України.

Доведеться докорінно змінювати всю політику. Мовиться не про те, коли Росія відмовиться від війни в Україні, адже це в будь-якому разі відбудеться. Мовиться про реальну інерцію економічного і політичного розвитку самої Росії.

Схоже відбувалося з виводом радянських військ з Афганістану. Радянське керівництво в умовах серйозної економічної кризи усвідомило, що продовжувати утримувати в Афганістані контингент радянських військ є небезпечно для подальшого розвитку подій у самому СРСР. Що ті затрати не варті пов'язаних з ними ризиків.

Однак зберегти радянську державність навіть після цього виведення військ було вже фактично неможливо. Усі ці інерційні процеси, які за кілька років призвели до остаточного зникнення СРСР, були вже запущені. Ніякі реалістичні політичні рішення не могли зупинити краху радянської імперії.

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З Росією, принаймні з режимом Путіна, може відбутися те саме. Навіть, якщо Путін усвідомить необхідність закінчення російсько-української війни, це може не врятувати його режим від падіння, а Росію від багаторічної економічної і політичної кризи, яка розповсюдиться на нові генерації громадян цієї країни.

Для України дуже важливо не перетворитися на той самий Афганістан, з якого СРСР виводить свої війська. Тобто не зустріти завершення війни зруйнованою країною з втраченим населенням та без перспективи для відродження, а виключно з перспективами подальших конфліктів у внутрішньому житті.

Для цього потрібно, щоб в очікуванні закінчення війни Україна мала гарантії безпеки й можливості для реального розв'язання проблем.