Это не праздник Путина: что происходит на саммите БРИКС

В Казани начался саммит БРИКС. И пусть это мероприятие принимает Россия, Путин точно не является хозяином этого "праздника".

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что сначала всех в БРИКС действительно объединяла Россия, но теперь он вращается вокруг Китая.

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Что происходит на саммите БРИКС

Лесной отметил, что Путин на саммите БРИКС выглядит просто, как хозяин ресторана, который дал свое помещение в аренду, чтобы там провели праздник. Главными являются Китай и Индия. В частности, одним из вопросов Россия продвигает отказ от доллара, однако ни Китаю, ни Индии, эта тема абсолютно не нужна и неинтересна.

Организация, которая не объединена общей целью, не может быть эффективной. Они все ненавидят Запад, но по-своему: кто-то сильно, кто-то с ним сотрудничает. Индия не ненавидит Запад, например. Бедная сиротка Россия бегает и кричит "Давайте от доллара откажемся", и все скажут "Хорошо, отказывайся",

– отметил политолог.

Какова позиция ООН по саммиту БРИКС

По его словам, позиция ООН, а в частности Генсека организации Гутерреша, очень неправильная. Он едет на встречу к 2 странам, которые начали большие войны – к Ирану и Россию. Он должен был бы быть не там. Он должен быть там, где творится мир, потому что бразильско-китайский мирный план не соответствует принципам ООН, которые Гутерреш должен был бы защищать.

"Зачем туда ехать и освящать этот очередной китайский маразм? Однако из приятного, один из авторов (хотя я думаю, что он его и не читал) этого плана просто не поехал. Президент Бразилии просто обиделся на Путина, который не хочет ехать на саммит G20", – подчеркнул Лесной.