Российским пропагандистам прислали "инструкции" по освещению саммита БРИКС, – ISW

Кремль пытается представить саммит БРИКС в Казани как доказательство широкой международной поддержки России – особенно для внутренней аудитории в России.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что для этого администрация президента России подготовила инструкции для государственных СМИ и пропагандистов с указаниями по освещению саммита БРИКС.

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Какие инструкции Кремль дал пропагандистам

В этой инструкции выделили три основные темы:

российский президент Владимир Путин является "неформальным лидером мирового большинства";

западные элиты "паникуют";

на Западе в целом царит "тревога".

Сообщается, что Кремль приказал СМИ сообщить, что саммит БРИКС "привлек внимание мира" и доказал, что "попытки изолировать" Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину якобы "провалились".

Российские медиа также должны освещать то, как Путин устанавливает "стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением" в противовес якобы "быстротечных альянсов" Запада (в этом году НАТО отмечает 75-летие).

По данным ISW, российские государственные СМИ и пропагандисты недавно действительно опубликовали статьи, в которых освещаются многие из этих тем, "иногда даже дословно, как это написано в пособии".

Также известно, что пророссийские боты в российской социальной сети "ВКонтакте" за два дня оставили более 10 000 комментариев о саммите БРИКС. Отмечается, что это является одной из самых масштабных кампаний ботов Кремля за последнее время.

В то же время неназванные источники, связанные с Кремлем, заявили, что страны БРИКС преимущественно не поддерживают позицию России относительно ее войны в Украине. В ответ Кремлю приходится отодвигать эту тему на задний план, чтобы достичь какого-то "серьезного международного объединения".