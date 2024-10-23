"Продлится на протяжении поколений": лидер Китая высказался о дружбе и сотрудничестве с Россией

Лидер Китая высказался о сотрудничестве с Россией. Он подчеркнул, что дружба между этими государствами останется нерушимой.

Лидер КНР Си Цзиньпин сказал российскому президенту Владимиру Путину, что международная ситуация охвачена хаосом, но это не касается отношений их государств. По его словам, стратегическое партнерство Пекина с Москвой является силой стабильности на фоне значительных изменений за последнее столетие.

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Дружба продлится на протяжении поколений

На открытии саммита БРИКС лидер КНР заявил, что сейчас мир переживает невиданные за последние сто лет изменения, международная обстановка переплетена с хаосом.

Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится,

– отметил Си Цзиньпин.

Кроме этого, он отметил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком,, и развивающимися странами,, в современном мире". Также он назвал БРИКС главной силой в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации.