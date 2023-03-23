Гуттериш может уговаривать лидеров ЕС смягчить санкции против России: подробности саммита в Брюсселе

В Брюсселе 23 марта стартовал саммит ЕС. К лидерам ЕС присоединился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

О том, какие вопросы в отношении Украины будут рассматривать европейские руководители сегодня – рассказала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Известно, что одной из ключевых тем первого дня саммита будет обсуждение помощи Украине и согласование плана поставок миллиона боеприпасов, ранее согласованных главами МИД и Минобороны ЕС в начале этой недели.

"Зерновое соглашение" и смягчение санкций

На ланч с лидерами ЕС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Предполагается, что они обсудят глобальные вызовы. В повестке дня будет и война в Украине. Кроме того, ООН выступает одним из инициаторов Черноморского зернового соглашения и обеспечивает его соблюдение. Евросоюз также выступает за налаживание продовольственной безопасности. Во время общения с журналистами Гутерриш заявил, что у ЕС и ООН прекрасное сотрудничество, а сейчас наступил решающий момент.

Однако, по данным Politico, на самом деле Гутерриш будет добиваться смягчения санкций для России и Беларуси. Он будет настаивать, чтобы российские и белорусские удобрения попадали в развивающиеся страны, несмотря на санкции против двух стран.

Цели устойчивого развития отодвигаются назад: больше голода, больше бедности, меньше образования, меньше медицинских услуг во многих частях света. И очевидно, что наша международная финансовая система не способна справиться с таким огромным вызовом.

– сказал Гутерриш накануне встречи.

Генсек ООН пытается найти компромисс между делегациями по поводу зернового соглашения. Россия согласилась продлить работу Черноморской зерновой инициативы только на 60 дней. В будущем страна-агрессор выдвинула ряд условий: среди них есть и снятие санкций с российских компаний в сфере производства и перевозки сельхозпродукции и удобрений.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нужно не допустить продовольственных последствий для мира от войны между Россией и Украиной.

"Неопределенность в мире, голод и рост цен, вот почему так важно, чтобы мы всегда следили за тем, чтобы экспорт зерна, например из Украины, мог продолжаться. Я очень благодарен Генеральному секретарю ООН за его посредническую деятельность в этом вопросе", – сказал Шольц.



Шольц на саммите ЕС / Фото 24 Канала

Однако, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что ослаблять санкции не следует ни в коем случае. По ее словам, для удобрений россияне все еще могут использовать 18 портов и около 300 банков.

Я считаю, что это очень неправильный путь, потому что агрессор слышит и понимает лишь силу. Если мы ослабляем санкции, то последуем их нарративу. Это не вопрос санкций, это вопрос действий России,

– подчеркнула эстонский лидер.

Кроме того, она отметила, что лидеры должны обсудить криминализацию обхода санкций. По ее словам, у европейского блока нет торговли с Россией, однако продолжает торговлю с третьими странами. Поэтому возникает вопрос, не использует ли Россия этот транзит в своих интересах.

Миллион боеприпасов для Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приветствовала предварительную договоренность о поставках Украине снарядов и совместной закупке боеприпасов. Она отметила, что Брюссель смог за 5 недель прийти от предложения до соглашения.

"Критически важно отправить боеприпасы в Украину быстро, потому что это может привести к изменениям в войне", – сказала Каллас.



Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / Фото 24 Канала

По ее словам, хватит ли этих снарядов – будет зависеть от того, как долго будет продолжаться эта война. Поэтому ЕС должен использовать все инструменты:

политическое давление,

изоляцию,

экономические санкции, чтобы поскорее завершить войну.

Война закончится тогда, когда Россия осознает, что это ошибка,

– заявила Каллас.

Вместе с незамедлительным снабжением снарядов премьер-министр Эстонии призвала государства-члены ЕС пополнять собственные запасы. Напомним, на саммите ЕС в феврале 2023 года Эстония выступила с инициативой передать Украине один миллион снарядов.

Ожидается, что во время двухдневного саммита лидеры ЕС дадут последний толчок пакету военной помощи Киеву, предусматривающему передачу миллиона 155-мм артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

Зеленский на саммите ЕС

В этот раз президент Украины Владимир Зеленский присоединится к европейским коллегам онлайн. Он расскажет европейским лидерам о ходе войны. По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, ЕС действует сообща и солидарно в отношении поддержки Украины.

Трибунал для Путина

Во время встречи с Антониу Гутерришем эстонская премьер-министр Кая Каллас поднимет вопрос создания международного трибунала для российских военных преступников. Лидер считает, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина является "хорошим знаком".

Мы знаем, что МУС может преследовать только военные преступления, но они не могут преследовать преступления руководства. Поэтому мы должны двигаться вперед,

– отметила она.

Цены на российскую нефть

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС должен работать над разрывом цен на нефть.

Мы видим, что фактически экономические санкции, в частности разрыв цен на нефть, также влияют на экономику России и ее способность подпитывать военную машину. Поэтому мы должны продолжать это,

– подытожила она.

Добавим, что в декабре 2022 года стало известно, что Россия продает Индии нефть, выходя при этом в ноль, или даже в минус. Дело в том, что Индия не только покупает нефть марки Urals ниже предельной цены в 60 долларов за баррель, но Россия еще и тратит средства на налоги и логистику, а потому ничего не зарабатывает от продажи сырья.