Как прошел саммит в Будапеште, из трансляции которого вырезали Зеленского

В четверг, 7 ноября, состоялся саммит Европейского политического сообщества в Будапеште. Однако выступление президента Украины Владимира Зеленского вырезали из официальной онлайн-трансляции мероприятия. Даже в венгерской прессе есть лишь отдельные цитаты, вырванные из контекста.

Это свидетельствует о том, что средства массовой информации в Венгрии находятся под контролем премьер-министра Виктора Орбана. Это 24 Каналу отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

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"Кроме того, что это тотальный непрофессионализм, это характеризует Орбана как диктатора. Эти выходки Орбана говорят о том, что в Венгрии вся пресса регулируется. То, что это якобы непубличное выступление. Кто так решил?" – сказал он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел Виктор Орбан, после украинского лидера – президент Франции Эммануэль Макрон. Речи Макрона и Орбана транслировали вживую и опубликовали отдельно, а выступление нашего президента не показали и не обнародовали. Один из представителей мероприятия сказал, что выступление украинского лидера "не было публичным", а кадры речи передали команде Зеленского, и сказал обращаться к ним. Представители украинской власти опровергли это утверждение.

Саммит считают провальным

Тибор Томпа отметил, что украинская сторона пытается делать все, чтобы быть в нормальных и дружеских отношениях с Венгрией. Однако венгерское правительство совсем ничего не делает для этого.

Международные журналисты считают саммит Европейского политического сообщества, организованный Орбаном, провальным. В частности, туда не приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приехала для того, чтобы было послание для автократии.

Это очень не понравилось Орбану. Даже не то, что президент Румынии Клаус Йоханнис показал ему спину и даже не подошел к нему, выразив ему свое "фе". А то, что Макрон вместе с канцлером Австрии встречались во время этого саммита с главным противником Орбана – Петером Мадяром (венгерский политик – 24 Канал),

– подчеркнул председатель венгерской общины Киева и области.

По его словам, с Орбаном, к сожалению, не может быть конструктива. Премьер-министр Венгрии постоянно делает неоднозначные заявления относительно войны России против Украины.