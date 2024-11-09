Це свідчить про те, що засоби масової інформації в Угорщині перебувають під контролем прем'єр-міністра Віктора Орбана. Це 24 Каналу зауважив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

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"Крім того, що це тотальний непрофесіоналізм, це характеризує Орбана як диктатора. Ці вибрики Орбана говорять про те, що в Угорщині вся преса регулюється. Те, що це нібито непублічний виступ. Хто так вирішив?" – сказав він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський виступав другим, перед ним слово мав Віктор Орбан, після українського лідера – президент Франції Еммануель Макрон. Промови Макрона та Орбана транслювали наживо та опублікували окремо, а виступ нашого президента не показали й не оприлюднили. Один із представників заходу сказав, що виступ українського лідера "не був публічним", а кадри промови передали команді Зеленського, й сказав звертатися до них. Представники української влади спростували це твердження.

Саміт вважають провальним

Тібор Томпа зазначив, що українська сторона намагається робити все, щоб бути у нормальних та дружніх відносинах з Угорщиною. Однак угорський уряд зовсім нічого не робить для цього.

Міжнародні журналісти вважають саміт Європейської політичної спільноти, організований Орбаном, провальним. Зокрема, туди не приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що приїхала для того, щоб було послання для автократії.

Це дуже не сподобалось Орбану. Навіть не те, що президент Румунії Клаус Йоганніс показав йому спину та навіть не підійшов до нього, висловивши йому своє "фе". А те, що Макрон разом з канцлером Австрії зустрічались під час цього саміту з головним противником Орбана – Петером Мадяром (угорський політик – 24 Канал),

– підкреслив голова угорської громади Києва та області.

За його словами, з Орбаном, на жаль, не може бути конструктиву. Прем'єр-міністр Угорщини постійно робить неоднозначні заяви щодо війни Росії проти України.