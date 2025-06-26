Должно было состояться еще в полдень: почему задержалось выступление Зеленского на саммите Евросовета

В Брюсселе 26 июня проходит саммит Европейского Совета. Владимир Зеленский не находится там лично, но ожидалось, что он обратится к присутствующим через видеосвязь.

Известно, что выступление президента Украины задерживалось. Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, добавив, что также нет решения по 18 пакету санкций.

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Почему Владимир Зеленский выступил с задержкой

Предполагают, что именно отсутствие решения по санкциям и является причиной задержки видеообращения Владимира Зеленского. Планировалось, что такое общение должно было состояться еще в обед, но оно постоянно переносилось.

На саммите Евросовета продолжаются ожесточенные дискуссии как раз относительно решения о санкциях. Венгрия и Словакия постоянно вставляют палки в колеса в этих вопросах. Нынешний саммит не стал исключением.

Накануне звучали заявления о блокировании этого процесса из-за того, что Брюссель пытается окончательно ограничить все страны Евросоюза в покупке российских газа и нефти. Словакия и Венгрия выступают против, хотя утром 26 июня уже звучали позитивные сигналы,

– рассказала Андриана Кучер.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия получила очень привлекательные предложения, тем самым дав понять, что все стороны настроены на поиск компромисса. Перед тем в словацком правительстве также сообщили, что готовы к уступкам, если Брюссель будет гарантировать уменьшение давления и смягчение ограничений для экономики Словакии.

Почему Венгрия блокирует евроинтеграцию Украины

Относительно позиции Орбана, то надо сказать, что она здесь вызывает немало критики, не только из-за санкций, а в том числе и из-за постоянного блокирования Венгрией европейской интеграции Украины.

Орбан в кулуарах саммита объяснял свое решение войной в Украине. Он сказал, что если Венгрия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, то тем самым, мол, приведет войну на просторы Европы и непосредственно в ЕС.

Свою позицию он решил усилить "голосованием", которое накануне прошло в Венгрии. Тамошняя власть заверила, что якобы более 2 миллионов венгров приняли участие в "референдуме" и 95% людей выступили против вступления Украины в Европейский Союз.

Это голосование не является официальным референдумом. В оппозиции Венгрии заявляют о том, что эти данные являются фальсифицированными, а явка превышена,

– подчеркнула Андриана Кучер.

В польском правительстве призвали Венгрию спросить у своего национального меньшинства на Закарпатье, хотят ли они быть в Европейском Союзе. Преграды для вступления Украины в ЕС там назвали искусственными.

Заметим, в Евросовете объяснили, что Президент Украины не появился лично из-за "логистических причин". Там добавили, что украинский лидер был вынужден вернуться домой. На саммите обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Владимира Зеленского также приглашали.