Відомо, що виступ президента України затримується. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, додавши, що також немає рішення щодо 18 пакету санкцій.

До теми Чи ухвалять все ж таки 18-й пакет санкцій проти Росії: цікаві подробиці із саміту лідерів ЄС

Чому Володимир Зеленський виступив із затримкою

Припускають, що саме відсутність рішення щодо санкцій і є причиною затримки відеозвернення Володимира Зеленського. Планувалося, що таке спілкування мало відбутися ще в обід, але воно постійно переноситься.

На саміті Євроради тривають запеклі дискусії якраз стосовно рішення про санкції. Угорщина та Словаччина постійно вставляють палки в колеса у цих питаннях. Цьогорічний саміт не став виключенням.

Напередодні лунали заяви про блокування цього процесу через те, що Брюссель намагається остаточно обмежити усі країни Євросоюзу у купівлі російських газу та нафти. Словаччина та Угорщина виступають проти, хоча вранці 26 червня уже лунали позитивні сигнали,

– розповіла Андріана Кучер.

Віктор Орбан заявив, що Угорщина отримала дуже привабливі пропозиції, тим самим давши зрозуміти, що всі сторони налаштовані на пошук компромісу.

Перед тим у словацькому уряді також повідомили, що готові до поступок, якщо Брюссель гарантуватиме зменшення тиску й пом'якшення обмежень для економіки Словаччини.

Чому Угорщина блокує євроінтеграцію України

Стосовно позиції Орбана, то треба сказати, що вона тут викликає не мало критики, не тільки через санкції, а зокрема і через постійне блокування Угорщиною європейської інтеграції України.

Орбан у кулуарах саміту пояснював своє рішення війною в Україні. Він сказав, що якщо Угорщина підтримує вступ України до Європейського Союзу, то тим самим, мовляв, приведе війну на простори Європи і безпосередньо в ЄС.

Свою позицію він вирішив підсилити "голосуванням", яке напередодні пройшло в Угорщині. Тамтешня влада запевнила, що начебто понад 2 мільйони угорців взяли участь у "референдумі" й 95% людей виступили проти вступу України до Європейського Союзу.

Це голосування не є офіційним референдумом. В опозиції Угорщини заявляють про те, що ці дані є фальсифікованими, а явка перевищена,

– наголосила Андріана Кучер.

У польському уряді закликали Угорщину запитати у своєї національної меншини на Закарпатті, чи хочуть вони бути в Європейському Союзі. Перепони для вступу України в ЄС там назвали штучними.

Зауважимо, у Єврораді пояснили, що Президент України не з'явився особисто через "логістичні причини". Там додали, що український лідер був змушений повернутися додому. На саміті обговорюють подальшу підтримку України. Володимира Зеленського також запрошували.