Зеленского пригласили на саммит ЕС: когда состоится встреча

Владимир Зеленский был приглашен на внеочередной саммит Европейского совета. Эта встреча должна пройти 6 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на письмо председателя Европейского совета Антониу Кошта.

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Что известно о приглашении Зеленского на саммит ЕС

В официальном письме, который Кошта отправил лидерам ЕС отмечено, что 6 марта состоится специальный саммит Европейского Совета, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

Относительно европейской обороны, я нацелю продолжить нашу неформальную встречу 3 февраля с целью принятия первых решений на ближайшую перспективу, чтобы Европа стала более суверенной, более способной и лучше подготовленной к преодолению текущих и будущих вызовов ее безопасности,

– указано в письме.

Что касается Украины, президент Европейского совета заметил, появившийся новый импульс, который должен привести к всеобъемлющему, справедливого и продолжительного мира.

Кошта отправил письма лидерам ЕС, пригласив их на саммит Европейского совета по Зеленскому: смотрите документ

"Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как в дальнейшем поддерживать Украину и каких принципов следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность континента, поэтому мы должны быть готовы к вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения продолжительного мира в Украине", – говорится в письме.

Сама встреча состоится в Брюсселе. Первоначально будет традиционный обмен мнениями с президентом Европейского Парламента., после чего состоится дискуссия с президентом Зеленским за обедом.

К слову, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал, что в Брюсселе 6 марта состоится внеплановый саммит, где соберутся лидеры ЕС, чтобы обсудить усиление европейской обороны и поддержку Украины. К этой встрече Еврокомиссия готовит пакет предложений по укреплению оборонного потенциала Европы.