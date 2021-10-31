Саммит G20: Байден не извинился перед Францией, но назвал действия США "неуклюжими"
Источник:AP news
В ходе личного разговора в рамках саммита G20 президент США Джо Байден обсудил "дело субмарин" со своим французским коллегой. В этом контексте глава Белого дома назвал действия Штатов неуклюжими.
Срыв Австралией и потеря Парижем многомиллиардного соглашения о подлодках, а также создание альянса AUKUS в свое время привело к обострению дипломатических отношений между союзниками.
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Байден не извинился перед Макроном, но признал, что действия США "застали врасплох союзника".
Я думаю, если использовать английскую фразу, то, что мы сделали, было неуклюже,
– сказал лидер США.
Он признал, что соглашение с подлодками "не было выполнено с большим изяществом".
Как отреагировал на это Макрон
Президент Франции после проведения встречи заявил журналистам, что стороны стали укреплять доверие.
Доверие похоже на любовь. Заявление – это хорошо, но доказательства – лучше. Что действительно важно сейчас, так это то, что мы будем делать вместе в ближайшие недели, ближайшие месяцы, ближайшие годы,
– отметил Макрон.
Что этому предшествовало
- Осенью 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили об учреждении трехстороннего блока безопасности AUKUS.
- Об инициативе объявили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Согласно соглашению, Австралия получит 8 подлодок.
- Как следствие, Австралия решила расторгнуть заключенный контракт с Францией на поставку субмарин. Такое решение обошлось Франции в 56 миллиардов евро.
- В ответ страна отозвала своих послов из Штатов и Австралии.