Саммит G20: Байден не извинился перед Францией, но назвал действия США "неуклюжими"

В ходе личного разговора в рамках саммита G20 президент США Джо Байден обсудил "дело субмарин" со своим французским коллегой. В этом контексте глава Белого дома назвал действия Штатов неуклюжими.

Срыв Австралией и потеря Парижем многомиллиардного соглашения о подлодках, а также создание альянса AUKUS в свое время привело к обострению дипломатических отношений между союзниками.

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Байден не извинился перед Макроном, но признал, что действия США "застали врасплох союзника".

Я думаю, если использовать английскую фразу, то, что мы сделали, было неуклюже,

– сказал лидер США.

Он признал, что соглашение с подлодками "не было выполнено с большим изяществом".

Как отреагировал на это Макрон

Президент Франции после проведения встречи заявил журналистам, что стороны стали укреплять доверие.

Доверие похоже на любовь. Заявление – это хорошо, но доказательства – лучше. Что действительно важно сейчас, так это то, что мы будем делать вместе в ближайшие недели, ближайшие месяцы, ближайшие годы,

– отметил Макрон.

Что этому предшествовало