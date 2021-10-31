Зрив Австралією та втрата Парижем багатомільярдної угоди щодо підводних човнів, а також створення альянсу AUKUS свого часу призвело до загострення дипломатичних відносин між союзниками.

Важливо У світі з'явився новий військовий альянс: для чого США, Британія й Австралія створили AUKUS

Байден не вибачився перед Макроном, але визнав, що дії США "застали зненацька союзника".

Я думаю, якщо використовувати англійську фразу, те, що ми зробили, було незграбним,

– сказав лідер США.

Він визнав, що угода з підводними човнами "не була виконана з великою витонченістю".

Як відреагував на це Макрон

Президент Франції після проведення зустрічі заявив журналістам, що сторони почали зміцнювати довіру.

Довіра схожа на кохання. Заява – це добре, але докази – краще. Що дійсно важливо зараз, так це те, що ми робитимемо разом найближчими тижнями, найближчими місяцями, найближчими роками,

– зазначив Макрон.

Що цьому передувало