Зрив Австралією та втрата Парижем багатомільярдної угоди щодо підводних човнів, а також створення альянсу AUKUS свого часу призвело до загострення дипломатичних відносин між союзниками.
Важливо У світі з'явився новий військовий альянс: для чого США, Британія й Австралія створили AUKUS
Байден не вибачився перед Макроном, але визнав, що дії США "застали зненацька союзника".
Я думаю, якщо використовувати англійську фразу, те, що ми зробили, було незграбним,
– сказав лідер США.
Він визнав, що угода з підводними човнами "не була виконана з великою витонченістю".
Як відреагував на це Макрон
Президент Франції після проведення зустрічі заявив журналістам, що сторони почали зміцнювати довіру.
Довіра схожа на кохання. Заява – це добре, але докази – краще. Що дійсно важливо зараз, так це те, що ми робитимемо разом найближчими тижнями, найближчими місяцями, найближчими роками,
– зазначив Макрон.
Що цьому передувало
- Восени 2021 року США, Велика Британія та Австралія оголосили про заснування тристороннього безпекового блоку AUKUS.
- Про ініціативу оголосили президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Австралії Скотт Моррісон. Відповідно до угоди, Австралія отримає 8 підводних човнів.
- Як наслідок, Австралія вирішила розірвати укладений контракт з Францією на постачання субмарин. Таке рішення коштувало Франції 56 мільярдів євро.
- У відповідь країна відкликала своїх послів зі Штатів та Австралії.