Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее сообщалось о том, сбылись ли ожидания Украины от саммита G20.

Важно Польша хочет заменить Россию в G20

Главное на G20 – встреча Байдена и Цзиньпина

Давидюк отметил, что на самом деле саммита G20 не было, потому что была встреча G2. То есть Байден встретился с Цзиньпинем, они решили свои вопросы, спустили их вниз, и дальше сказали, что можно отдыхать, есть кокосы, фотографироваться и т.д. Саммит был заточен под мирное соглашение между Украиной и Россией, но нам это не интересно, хотя, вероятно, нас бы даже включили бы в G20.

Индонезиец бегал, всех защищал, говорил, чтобы не наезжали на Путина, потому что он очень классный политик и президент. Затем этот мужчина не знал, куда деть глаза, потому что Путин обстрелял Украину во время саммита, к тому же некоторые ракеты полетели на территорию Польши. Так Путин кинул и индонезийца, и себя показал как "шимпанзе с гранатой",

– заметил политолог.

Давидюк о том, что без Украины G20 так и будет оставаться G2: смотрите видео

Украину нужно включить в G20

Он продолжил, что идея поляков относительно включения их в G20 вместо России неплохая, только включить туда следует Украину. Именно она в настоящее время вносит реальный вклад в безопасность Европы. Роль защитника Евросоюза и НАТО сейчас на плечах Украины, так же наше государство кормит бедные страны в мире, мы совершаем политический подвиг.

"Если возникает вопрос, кто должен войти в G20 вместо России, Польша или Украина, то говорим честно, и Украина, и Польша. Я думаю, что один стул мы там легко поделим. Когда-то G7 превратился в G8, теперь будет G21, кстати, очень счастливое число", – отметил Давидюк.

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