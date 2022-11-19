Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, чи збулись очікування України від саміту G20.

Важливо Польща хоче замінити Росію у G20

Головне на G20 – зустріч Байдена і Цзіньпіна

Давидюк зазначив, що насправді саміту G20 не було, бо була зустріч G2. Тобто, Байден зустрівся з Цзіньпінем, вони розв'язали свої питання, спустили їх униз, і далі сказали, що можна відпочивати, їсти кокоси, фотографуватись тощо. Саміт був заточений під мирну угоду між Україною і Росією, але нам це не цікаво, хоча, ймовірно, нас би навіть включили в G20.

Індонезієць бігав, усіх захищав, говорив, аби не наїжджали на Путіна, бо він дуже класний політик і президент. Потім цей чоловік не знав, куди діти очі, бо Путін обстріляв Україну під час саміту, до того ж, деякі ракети полетіли на територію Польщі. Так Путін кинув й індонезійця, й себе показав як "шимпанзе з гранатою",

– зауважив політолог.

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Україну треба включити у G20

Він продовжив, що ідея поляків, щодо включення їх у G20 замість Росії непогана, тільки включити туди слід Україну. Саме вона нині робить реальний внесок у безпеку Європи. Роль захисника Євросоюзу й НАТО нині на плечах України, так само наша держава годує бідні країни у світі, ми робимо політичний подвиг.

"Якщо постає питання, хто має ввійти до G20 замість Росії, Польща чи Україна, то говорімо чесно, й Україна, й Польща. Я думаю, що один стілець ми там легко поділимо. Колись G7 перетворилось у G8, тепер буде G21, до речі, дуже щасливе число", – наголосив Давидюк.

Саміт G20: останні підсумки й новини