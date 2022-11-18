Ярослав Селлін заявив, що Польща повинна долучитись до 20-ти найбільш промислово і політично розвинених держав світу. Таким чином Польща братиме участь у зустрічах найважливіших країн.

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Світ повинен визнати Росію країною-терористкою

За словами посадовця, українці та українські політики запевняють, що "якби не Польща, то їх давно вже не було би". Він вважає, що у G20 повинні бути економічно та політично найважливіші держави, а ситуація у Польщі вже дозріла до цього.

В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні,

– сказав Селлін.

Віцеміністр також наголосив, що Росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати цю країну на засідання G20 чи ОБСЄ.

Зауважте! Під час найбільшої масованої атаки по території України 15 листопада, уламки російських ракет впали у Польщі. Унаслідок цього, там загинули 2 людей. Вже 17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи.

Розслідування інциденту у Польщі: що відомо

Наразі Польща проводить розслідування. Намагаються встановити – у Пшеводів влучили ракети української ППО чи російських окупантів. У МЗС Польщі зазначили, що результати будуть найближчими днями.

Президент Анджей Дуда 17 листопада особисто приїхав у Пшеводів. Він оглянув місце влучання ракет.

До розслідування допустили українських експертів. В Офісі Президента зазначили, що готові надати усі дані.

Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна розповів, що результати розслідування будуть найближчими днями. За його словами, спочатку мають бути деякі правові домовленості, щоб створити хороший простір для їхньої експертизи.

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