Друзья из "Большой семерки" просто "проглотили" то, что им положили на стол, – посол о саммите G20

Бразилия председательствует в "Группе Двадцати" и принимала в этом году соответствующий саммит. Посол Украины Андрей Мельник прокомментировал итоговую декларацию саммита G20.

Дипломат отметил "регресс и откат" в нынешнем совместном заявлении саммита. Об этом он сказал в интервью Радио "Свобода", сообщает 24 Канал.

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Итоги саммита G20

Итоговая декларация саммита G20 не содержит прямого осуждения российского вторжения, что стало значительным разочарованием для Киева.

Посол Украины в Бразилии отметил, что если сравнить эту декларацию с той, что была в прошлом году в Нью-Дели, то здесь заметен значительный регресс и откат. И эта тенденция, по его словам, является весьма тревожной.

"Речь идет не только об Украине. Речь идет здесь о именно конкуренции этих новых государств, которые (я имею в виду Глобальный Юг, в частности Бразилия, которая себя видит одним из лидеров этого движения) бросили настоящий вызов западному миру. Эти государства, которые приобретают вес прежде всего экономический, но, как мы видим сейчас, и геополитический, создают параллельный мир, параллельную реальность к тому, что мы знаем. И в этом – самый большой вызов", – сказал он.

Мельник отметил, что ему обидно, что партнеры на Западе – "Большая семерка" – этого, которые он отметил, или не видят (но он считает, они это прекрасно видят), или не хотят признавать.

"Потому что, чтобы это признать, нужно менять полностью подходы. Мы этого не увидели в Рио. Опять же: для нас это большой удар. Без всякого преувеличения", – заметил он.

Те, кто там имел предостережения, какие-то наши друзья, отдельные, скажем так, друзья из "Большой семерки" просто "проглотили" то, что им положили на стол. Я был там – общался, в частности, с журналистами, которые имели доступ и рассказывали, как все там происходит – за кулисами. Они сами не знали, что сказать,

– добавил Мельник.