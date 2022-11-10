Путин не поедет на саммит G20: в Bloomberg назвали ключевые причины

Президент России Владимир Путин откажется от участия на саммите G20. В Кремле хотят оградить его от потенциальной напряженности на высоком уровне, которое вызвало развязывание войны в Украине.

Саммит G20 состоится 15 – 16 ноября. Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что не хочет видеться там с кремлевским диктатором.

К теме Россияне просят переговоры "без предпосылок": военный эксперт назвал их цель

Вместо Путина на саммит могут отправить Лаврова

Источники Bloomberg сообщили, что отказ Путина в участии в саммите "Большой двадцатки" позволит избежать конфронтаций, в частности, с президентом США, который назвал его военным преступником.

Кроме того, российская сторона обеспокоена тем, что европейские лидеры будут избегать кремлевского диктатора во время саммита. Страна-террорист планирует отправить вместо президента министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В марте Байден заявлял о необходимости исключения России из G20 из-за вторжения в Украину, которое:

спровоцировало наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны,

вызвало опасения из-за ядерной эскалации.

В свою очередь президент Индонезии Джоко Видодо, чтобы сохранить нейтральность, отказался от такого предложения. В то же время, он пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского в качестве гостя.

Зеленский сказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин

Президент рассказал, что не следит за участием других политиков в саммите "Большой двадцатки".

Позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если лидер Российской Федерации будет принимать участие, то Украина не будет принимать. Посмотрим, как будет в будущем,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что 3 ноября разговаривал с президентом Индонезии и в очередной раз получил приглашение на саммит.

Будет интересно – Яковина считает, что режим Путина может завершиться к Новому году: смотрите видео