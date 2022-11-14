В ООН заявили о "очень важной" встрече с россиянами и анонсировали разговор с делегацией Украины

На Бали, в Индонезии, проходит саммит G20. Генеральный секретарь ООН пытается наладить диалог с украинской и российской делегацией.

Об этом сказал генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите G20. Он не сообщил детали разговоров.

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"В пятницу у нас была очень важная встреча между нашей делегацией и делегацией России", – отметил генсек ООН.

Готовится к разговору с представителями Украины

Гутерриш рассказал, что также контактировал в прошедшие выходные с украинской стороной. Он рассказал, что вскоре будет разговор с Киевом.

Встречусь с делегацией на этом саммите, – сказал Гутерриш.

Он рассказал, что ООН не вовлечена в переговоры США и России, о которых стало известно 14 ноября. Однако оценил этот процесс положительно.

Обратите внимание – детали саммита G20: смотрите видео

Что известно о саммите G20