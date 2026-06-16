Сибига встретился с Рубио на полях саммита G7

В французском Эвиане 16 июня продолжается второй день саммита G7. В ходе саммита состоялась встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и госсекретаря США Марко Рубио.

Об этом глава МИД сообщил на странице в соцсети X.

Смотрите также: Зеленский прибыл во Францию для участия в саммите G7

Что обсудили Сибига и Рубио?

Андрей Сибига рассказал, что встретился с Марко Рубио в рамках визита Владимира Зеленского на саммит. Они пообщались перед запланированными контактами лидеров Украины и США.

В частности, министр поздравил госсекретаря Соединенных Штатов с соглашением с Ираном и выразил надежду, что оно обеспечит безопасность в регионе и стабильность на энергетических рынках.

Я повторил ожидания президента Зеленского, что это соглашение создаст возможность для возобновления мирных усилий под руководством США, направленных на прекращение войны России против Украины,

– написал глава МИД Украины.

Стороны обсудили пути продвижения мирного процесса. Сибига рассказал, какие шаги Украина считает необходимыми, чтобы наконец привести российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Кроме того, министр проинформировал американского коллегу о массированных ударах России по Киево-Печерской Лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам Украины. А также поделился недавними успехами Сил обороны на фронте и далекобойными санкциями против России.

Мы видим, что импульс к миру через силу растет, и мы полагаемся на решительное лидерство и вовлеченность США,

– резюмировал Сибига.

Украина на саммите: последние новости

Во вторник, 16 июня, на саммите "Группы семи" находится президент Украины Владимир Зеленский. Планировалось, что он пообщается с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а затем примет участие в специальном заседании G7 по Украине. Там поднимут вопрос обеспечения мира и безопасности не только в Украине, но и в Европе.

Далее украинский лидер проведет двусторонние переговоры, в частности с премьерами Канады Марком Карни и Великобритании Киром Стармером.

Ранее Зеленский подтверждал, что во время саммита лично встретится с президентом США Дональдом Трампом.