Про це очільник МЗС повідомив на сторінці в соцмережі X.

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Що обговорили Сибіга і Рубіо?

Андрій Сибіга розповів, що зустрівся із Марко Рубіо у рамках візиту Володимира Зеленського на саміт. Поспілкувались вони перед запланованими контактами лідерів України та США.

Зокрема, міністр привітав держсекретаря Сполучених Штатів з угодою з Іраном та висловив сподівання, що вона забезпечить безпеку в регіоні та стабільність на енергетичних ринках.

Я повторив очікування президента Зеленського, що ця угода створить можливість для відновлення мирних зусиль під керівництвом США, спрямованих на припинення війни Росії проти України,

– написав глава МЗС України.

Сторони обговорили шляхи просування мирного процесу. Сибіга поділився, які кроки Україна вважає необхідними, щоб нарешті привести російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Крім того, міністр проінформував американського колегу про масовані удари Росії по Києво-Печерській Лаврі та інших цивільних, культурних та історичних місцях України. А також поділився нещодавніми успіхами Сил оборони на фронті та далекобійних санкцій проти Росії.

Ми бачимо, що імпульс до миру через силу зростає, і ми покладаємося на рішуче лідерство та залученість США,

– резюмував Сибіга.

Україна на саміті: останні новини

У вівторок, 16 червня, на саміті "Групи Семи" перебуває Президент України Володимир Зеленський. Планувалось, що він поспілкується з лідером Франції Емманюелем Макроном, а потім візьме участь у спеціальному засіданні G7 щодо України. Там порушать питання забезпечення миру та безпеки не лише в Україні, а й у Європі.

Далі український лідер проведе двосторонні переговори, зокрема з прем'єрами Канади Марком Карні та Великої Британії Кіром Стармером.

Раніше Зеленський підтверджував, що під час саміту особисто зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.