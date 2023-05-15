Дипломатия работает, – посол в Японии намекнул на "сюрприз", который готовят в G7 для России

В Японии должен пройти саммит стран Большой семерки. Посол Украины в этом государстве считает, что Запад воспринимает эту войну как освободительную. Поэтому и России следует ожидать неприятных заявлений на этом мероприятии со стороны мировых лидеров.

Уже 19 мая в Хиросиме начнется очередной саммит стран G7, который продлится пять дней. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский констатировал, что на этом мероприятии будет отдельное заявление по отношению к нашему государству, от которого в Кремле могут начать истерить.

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Дипломаты работают

Как отметил Корсунский, дипломатические круги сейчас работают над документами, которые будут приняты по итогам саммита. С его слов понятно, что Москве следует ожидать "сюрпризов".

Пока дипломаты шлифуют формулировку итоговых документов предстоящего саммита "семерки" в Хиросиме. Относительно Украины, вероятнее всего, будет отдельное заявление, и оно России не понравится,

– подчеркнул посол.

Кроме того, он отметил, что российский диктатор Владимир Путин уже сам давно понял, что проиграл. Вероятно, задача "бункерного" сейчас – оставаться у власти как можно дольше и минимизировать риск "дворцового" переворота.

Россию ждут санкции?

Вспомним, что была пресс-конференция в Еврокомиссии, на которой ее президент Урсула фон дер Ляйен констатировала, что цивилизованные государства должны придерживаться двух принципов: поддерживать Украину сколько потребуется; не говорить об Украине без Украины.

Кроме того, она заявила, что Европейская комиссия уже предложила 11 пакет санкций против России . Он сосредоточен на правоприменении и борьбе с обходом санкций.

. Он сосредоточен на правоприменении и борьбе с обходом санкций. Собственно, эти ограничения, как пишут СМИ, должны будут принять лидеры G7 на ближайшем саммите в Хиросиме. Очевидно, это часть того "неприятного сюрприза", на который намекал Сергей Корсунский.

В "Группу Семи" входят такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. Все они, безусловно, являются партнерами Украины и с самого начала полномасштабного вторжения поддерживают наше государство.