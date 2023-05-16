Обход санкций Россией будет главным вопросом: чего ждать от саммита G7 в Японии
В Японии 19 мая начнется саммит G7. Лидеры стран "Большой семерки" обсудят усиление экономического давления на Россию, вопросы обхода санкций, доходы и торговые связи страны-агрессора.
Такое мнение 24 Каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, весь мир заинтересован в том, чтобы война в Украине закончилась.
Читайте также Дипломатия работает, – посол в Японии намекнул на "сюрприз", который готовят в G7 для России
Что обсудят во время саммита G7
Солонтай отметил, что если торговля России и обход санкций будет продолжаться, то страна-агрессор и дальше сможет совершать геноцид украинского народа.
Один из вопросов в повестке дня – взаимодействие третьих стран с Россией, обход санкций. Как россияне пробуют обходить санкции, сохраняют финансовые и экономические ресурсы, почему они до сих пор имеют возможность мобилизовывать дополнительных людей в армию, расширять свои воинские части, финансировать их и воевать,
– считает он.
Директор программ практической политики Института политического образования подчеркнул, что для мира очень важен вопрос влияния давления на Россию на мировую экономику.
"К счастью, за этот год осторожных санкций, а потом уже более сильных, мир убедился, что Россия настолько "сдулась" и имеет мало значения для мировой экономики, что для мира логично поддерживать санкционное давление на Россию. Они видят, что это больше вопрос безопасности, чем вопрос денег и экономики", – отметил Солонтай.
Он добавил, что несмотря на все мировые проблемы вопрос войны России против Украины прочно засел в повестке дня всех международных встреч.
Саммит G7 в Японии: последние новости
- 19 мая в Хиросиме начнется очередной саммит стран G7, который продлится 5 дней. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что дипломатические круги сейчас работают над документами, которые будут приняты по итогам саммита. По его словам понятно, что Москве следует ожидать "сюрпризов".
- В Financial Times пишут, что "Большая семерка" и Евросоюз намерены заблокировать возможность перезапуска российских нефтепроводов по маршрутам, где поставки Москвы ранее были сокращены. Западные государства хотят убедиться, что энергетические доходы агрессора не возрастут.
- В ходе пресс-конференции в Еврокомиссии отметили, что во время саммита G7 в Японии лидеры "Большой семерки" обсудят результаты уже введенных санкций против России, а также предстоящие действия относительно России.