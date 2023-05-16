Обход санкций Россией будет главным вопросом: чего ждать от саммита G7 в Японии

В Японии 19 мая начнется саммит G7. Лидеры стран "Большой семерки" обсудят усиление экономического давления на Россию, вопросы обхода санкций, доходы и торговые связи страны-агрессора.

Такое мнение 24 Каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, весь мир заинтересован в том, чтобы война в Украине закончилась.

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Что обсудят во время саммита G7

Солонтай отметил, что если торговля России и обход санкций будет продолжаться, то страна-агрессор и дальше сможет совершать геноцид украинского народа.

Один из вопросов в повестке дня – взаимодействие третьих стран с Россией, обход санкций. Как россияне пробуют обходить санкции, сохраняют финансовые и экономические ресурсы, почему они до сих пор имеют возможность мобилизовывать дополнительных людей в армию, расширять свои воинские части, финансировать их и воевать,

– считает он.

Директор программ практической политики Института политического образования подчеркнул, что для мира очень важен вопрос влияния давления на Россию на мировую экономику.

"К счастью, за этот год осторожных санкций, а потом уже более сильных, мир убедился, что Россия настолько "сдулась" и имеет мало значения для мировой экономики, что для мира логично поддерживать санкционное давление на Россию. Они видят, что это больше вопрос безопасности, чем вопрос денег и экономики", – отметил Солонтай.

Он добавил, что несмотря на все мировые проблемы вопрос войны России против Украины прочно засел в повестке дня всех международных встреч.

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