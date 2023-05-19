Об этом 24 Каналу рассказал Рамиз Юнус – политолог и аналитик из США. По его словам, нет никаких свидетельств, что политика стран "Группы семи" по отношению к Украине изменилась. Только наоборот – поддержка западных стран очень укрепилась.
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Поддержка Украины растет
В Японии 19 мая официально начался саммит "Большой семерки". Страны уже приняли несколько положительных для Украины заявлений. Они касаются дальнейшей поддержки Украины и оглашения новых санкций против России.
Однозначно последует усиление поддержки Украины. Не вижу никаких изменений в этой политике, что больше вижу только усиление в этом. И визиты Зеленского в Лондон, Париж, Берлин и Рим – не просто так. Это главные экономики Европы, главные страны,
– заметил Рамиз Юнус.
Хорошими свидетельствами поддержки также являются визиты в Украину президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды. Кроме того, перед саммитом G7 Германия объявила о крупнейшем пакет военной помощи.
Важной темой, которая обсуждалась накануне саммита "Большой семерки", является и передача Украине истребителей F-16.
Рамиз Юнус о возможных результатах саммита G7: смотреть видео
США хотят уменьшить влияние Китая
Другой ключевой темой на саммите станет Китай, о чем ранее писали влиятельные СМИ. Однако Китай уже провел предварительную работу с главными странами G7. Речь идет о Франции и Германии и визитах лидеров этих стран в Пекин.
Следует ожидать, что на саммите будет сильный "наезд" со стороны США, но для этого (Китай) будет использовать как громоотвод Францию и Германию. Вполне возможно, что к ним присоединится и Италия. Вероятно, что примут какое-нибудь компромиссное решение,
– отметил Рамиз Юнус.
От Германии, Франции и Италии многое зависит. Поэтому Китай хорошо понимает степень возможности автономности Евросоюза и что они могут себе позволить. Пекин, кроме того, рассчитывает на то, что интересы Европейского Союза и его ведущих стран отличаются от интересов Соединенных Штатов.
"Сегодня товарооборот Евросоюза с Китаем настолько огромен, что, не думаю, американцам будет так легко на них надавить", – убежден политолог.
Одно дело – закрыть тему с той же Россией. Однако сложно сказать, какую выгоду смогут получить страны ЕС, если они полностью пойдут форвардами США на китайском направлении.
Саммит имеет дальновидные интересы
Нельзя исключать, что, в конце концов, Соединенные Штаты и Китай сядут за стол переговоров. В частности, основой для этого могла стать встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в Индонезии на саммите G20 осенью 2022 года.
Посмотрим, что после войны. Страны ЕС прекрасно понимают, что США и Китай будут определять будущее, так сказать, двухполярного мира. До того как все начнется, сейчас проводится зондаж. Чего же следует ожидать от саммита? Каждая сторона будет усиливать свои позиции,
– отметил Юнус.
Страны будут проводить превентивные меры на дипломатическом, информационном и экономическом поприще. Визиты европейских лидеров в Китай в частности этому свидетельствуют.
Саммит G7 в Японии: что известно
- В пятницу, 19 мая, в Японии начался саммит лидеров стран "Группы семи". Он продлится до 21 мая. Лидеры G7 уже сделали совместное заявление, в котором подтвердили обязательство оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько нужно.
- Кроме того, "Большая семерка" пообещала принять дополнительные ограничения для того, чтобы третьи страны не помогали России обходить санкции. Более того, планируют уменьшить доходы, которые получает страна-террориста от экспорта алмазов.
- Отметим, что параллельно с саммитом Владимир Зеленский с визитом приехал в Саудовскую Аравию, где должен провести двусторонние переговоры. До встречи "Большой семерки" президент должен присоединиться в онлайн-формате.