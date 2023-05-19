Об этом 24 Каналу рассказал Рамиз Юнус – политолог и аналитик из США. По его словам, нет никаких свидетельств, что политика стран "Группы семи" по отношению к Украине изменилась. Только наоборот – поддержка западных стран очень укрепилась.

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Поддержка Украины растет

В Японии 19 мая официально начался саммит "Большой семерки". Страны уже приняли несколько положительных для Украины заявлений. Они касаются дальнейшей поддержки Украины и оглашения новых санкций против России.

Однозначно последует усиление поддержки Украины. Не вижу никаких изменений в этой политике, что больше вижу только усиление в этом. И визиты Зеленского в Лондон, Париж, Берлин и Рим – не просто так. Это главные экономики Европы, главные страны,

– заметил Рамиз Юнус.

Хорошими свидетельствами поддержки также являются визиты в Украину президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды. Кроме того, перед саммитом G7 Германия объявила о крупнейшем пакет военной помощи.

Важной темой, которая обсуждалась накануне саммита "Большой семерки", является и передача Украине истребителей F-16.

Рамиз Юнус о возможных результатах саммита G7: смотреть видео

США хотят уменьшить влияние Китая

Другой ключевой темой на саммите станет Китай, о чем ранее писали влиятельные СМИ. Однако Китай уже провел предварительную работу с главными странами G7. Речь идет о Франции и Германии и визитах лидеров этих стран в Пекин.

Следует ожидать, что на саммите будет сильный "наезд" со стороны США, но для этого (Китай) будет использовать как громоотвод Францию и Германию. Вполне возможно, что к ним присоединится и Италия. Вероятно, что примут какое-нибудь компромиссное решение,

– отметил Рамиз Юнус.

От Германии, Франции и Италии многое зависит. Поэтому Китай хорошо понимает степень возможности автономности Евросоюза и что они могут себе позволить. Пекин, кроме того, рассчитывает на то, что интересы Европейского Союза и его ведущих стран отличаются от интересов Соединенных Штатов.

"Сегодня товарооборот Евросоюза с Китаем настолько огромен, что, не думаю, американцам будет так легко на них надавить", – убежден политолог.

Одно дело – закрыть тему с той же Россией. Однако сложно сказать, какую выгоду смогут получить страны ЕС, если они полностью пойдут форвардами США на китайском направлении.

Саммит имеет дальновидные интересы

Нельзя исключать, что, в конце концов, Соединенные Штаты и Китай сядут за стол переговоров. В частности, основой для этого могла стать встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в Индонезии на саммите G20 осенью 2022 года.

Посмотрим, что после войны. Страны ЕС прекрасно понимают, что США и Китай будут определять будущее, так сказать, двухполярного мира. До того как все начнется, сейчас проводится зондаж. Чего же следует ожидать от саммита? Каждая сторона будет усиливать свои позиции,

– отметил Юнус.

Страны будут проводить превентивные меры на дипломатическом, информационном и экономическом поприще. Визиты европейских лидеров в Китай в частности этому свидетельствуют.

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