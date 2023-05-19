Про це 24 Каналу розповів Раміз Юнус – політолог та аналітик зі США. За його словами, немає ніяких свідчень, що політика країн "Групи семи" щодо України змінилась. Лише навпаки – підтримка західних країн дуже зміцнилась.

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Підтримка України зростає

У Японії 19 травня офіційно розпочався саміт "Великої сімки". Країни уже ухвалили декілька позитивних для України заяв. Вони стосуються подальшої підтримки України та оголошення нових санкцій проти Росії.

Однозначно буде подальше посилення підтримки України. Не бачу жодних змін в цій політиці, щобільше бачу лише посилення в цьому. І візити Зеленського в Лондон, Париж, Берлін та Рим – не просто так. Це головні економіки Європи, головні країни,

– зауважив Раміз Юнус.

Гарними свідченнями підтримки є також візити в Україну президента США Джо Байдена та японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди. Крім того, перед самітом G7 Німеччина оголосила про найбільший пакет військової допомоги.

Важливою темою, яка обговорювалась напередодні саміту "Великої сімки" є й передача Україні винищувачів F-16.

Раміз Юнус про можливі результати саміту G7: дивитись відео

США хочуть зменшити вплив Китаю

Іншою ключовою темою на саміті зокрема стане Китай, про що раніше писали впливові ЗМІ. Однак Китай уже провів попередню роботу з головними країнами G7. Мовиться про Францію та Німеччину та візити лідерів цих країн до Пекіну.

Варто очікувати, що на саміті буде сильний "наїзд" зі сторони США, але для цього (Китай) використовуватиме як громовідвід Францію та Німеччину. Цілком можливо, що до них доєднається й Італія. Ймовірно, що приймуть хіба якесь компромісне рішення,

– зазначив Раміз Юнус.

Від Німеччини, Франції та Італії багато чого залежить. Тому Китай добре розуміє ступінь можливості автономності Євросоюзу та що вони можуть собі дозволити. Пекін, крім того, розраховує на те, що інтереси Європейського Союзу та його провідних країн, відрізняються від інтересів Сполучених Штатів.

"Сьогодні товарообіг Євросоюзу з Китаєм настільки величезний, що, не думаю, американцям буде так легко на них натиснути", – переконаний політолог.

Одна справа – закрити тему з тією ж Росією. Натомість складно сказати, яку вигоду зможуть отримати країни ЄС, якщо вони повністю підуть форвардами США на китайському напрямку.

Саміт має далекоглядні інтереси

Не можна виключати, що зрештою Сполучені Штати та Китай сядуть за стіл переговорів. Зокрема, підвалинами для цього могла стати зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна в Індонезії на саміті G20 восени 2022 року.

Подивимось, що буде після війни. Країни ЄС прекрасно розуміють, що США та Китай визначатимуть майбутнє, так би мовити, двополярного світу. До того, коли все почнеться, зараз проводиться зондаж. Чого ж варто очікувати від саміту? Кожна сторона посилюватиме свої позиції,

– зазначив Юнус.

Країни проводитимуть превентивні міри на дипломатичній, інформаційній та економічній ниві. Візити європейських лідерів у Китай зокрема цьому свідчать.

Саміт G7 в Японії: що відомо