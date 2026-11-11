В администрации Путина ответили на предложение Мерца провести переговоры: состоится ли встреча

В понедельник, 9 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В среду, 11 ноября, в Кремле отреагировали на это предложение.

В Москве готовы к переговорам. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил пропагандистским СМИ.

Возможна ли встреча в Майами?

По словам Пескова, глава Кремля не исключает прямого диалога с главой немецкого правительства. В то же время окончательного решения об участии Путина в саммите лидеров G20 во Флориде в Москве пока не принято.

Накануне канцлер Германии заявил о готовности к переговорам с российским диктатором в случае его приезда на саммит. Фридрих Мерц напомнил, что принимающая сторона имеет право приглашать дополнительных лидеров государств, и Дональд Трамп уже передал соответствующее приглашение главе Кремля.

Если он будет там, я не буду уклоняться от возможности провести с ним беседу,

– отметил Мерц.

Что известно о последних контактах Путина с европейцами?

Отметим, что несколько дней назад в Москве называли преждевременными разговоры о контактах Путина с Мерцем на предстоящем саммите. В то же время немецкий канцлер четко подчеркивал, что подобный диалог должен происходить исключительно при обязательном участии Владимира Зеленского.

Напомним, что 27 октября Путин провел полуторачасовые телефонные беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Во время разговора диктатор вновь повторял пропагандистские штампы о так называемых "первопричинах войны" и настаивал на учете требований России. Это был первый контакт европейских партнеров с российским диктатором с июля 2025 года. Тогда Путин беседовал с французским президентом Макроном.