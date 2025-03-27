Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Париже стартовал саммит "Коалиции желающих": что это за встреча и какие заявления прозвучали
27 марта, 13:48
2

В Париже стартовал саммит "Коалиции желающих": что это за встреча и какие заявления прозвучали

Виктория Кульженко

Во Франции начался важный для Украины саммит. Там лидеры государств-союзников обсудят ряд вопросов.

Саммит "Коалиции желающих" стартовал в Париже 27 марта. О главных заявлениях пишет 24 Канал.

Смотрите также Сырский назвал потери России в Курской области за более 7 месяцев операции Сил обороны

Что известно о саммите

Участие в саммите примут главы государств и правительств более 30 стран, руководство ЕС и НАТО. Известно, что там обсуждают усиление помощи Украине, укрепление армии и оборонной промышленности, а также перспективу мирного урегулирования.

Среди актуальных тем – механизмы прекращения огня, переговоры и возможное развертывание гарантийных сил при поддержке США.

Главные заявления с саммита

13:26, 27 марта

Европа должна себя защитить

Владимир Зеленский отреагировал на начало саммита "Коалиции желающих".

Европа умеет защищать себя. Мы должны это доказать,
– написал он.