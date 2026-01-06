Россию никто не прижмет: политолог ответил, что показала очередная встреча "коалиции желающих"

Франция стала местом проведения первого в 2026 году заседания "Коалиции желающих". На повестке дня в частности вопрос о возможностях Украины противодействовать российскому террору. Европа и США могли бы дожать Россию, но для этого должна быть их политическая воля.

Об этом в эфире 24 Канала подчеркнул политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что со стороны партнеров Украины было бы вполне возможно ввести жесткие санкции, которые добили бы Россию и заставили Путина садиться за стол переговоров. Однако санкционная политика не настолько прочная, какой могла бы быть.

"Коалиция желающих" не демонстрирует решимости

Качественнее и системнее на Россию влияют сегодня украинские "санкции" в виде дальнобойных дронов, которые наведываются регулярно в страну-агрессора, в частности объектов ее нефтегазового сектора. Ткачук отметил на том, что открытым остается вопрос, действительно ли союзники готовы сейчас дожимать Россию, чтобы она приняла мирные процессы.

Россия сейчас, по его словам, саботирует это. Россияне вошли в переговорный процесс для того, чтобы откладывать более прочные санкции против своего теневого флота, который обеспечивает им торговлю нефтью. С этого они имеют деньги и возможность продолжать войну.

Если наши партнеры, в первую очередь США, выйдут и скажут, что вот есть мирный план и Россия пусть его подписывает, потому что иначе – они начнут оказывать большую поддержку Украине, введут санкции в отношении России и будут давить, чтобы она через некоторое время пришла к мирному процессу. Зато Россия такого давления не видит, поэтому и ведет себя вальяжно,

– подчеркнул Ткачук.

Политолог отметил на том, что Россия понимает только силу и сегодня Соединенные Штаты там, где им это выгодно, ее демонстрируют (в случае с Венесуэлой – 24 Канал). Однако в отношении России американцы силу не применяют.

"Сегодня в Париже проходит заседание "Коалиции желающих", где присутствуют Виткофф и Кушнер, которые провели много работы с украинской и российской сторонами в контексте мира. Нужно усиленно работать с ними над тем, чтобы больше обезопасить наши с США отношения", – убежден Ткачук.

Он напомнил, что президент четко заявил, что есть два трека: приоритетный – трек мира, но он должен быть справедливым, без территориальных уступок; второй трек предусматривает, что если Россия будет саботировать переговорный процесс, то дальше будет путь продолжения войны. По словам Ткачука, те кадровые изменения, которые проводит Зеленский, он декларирует, как попытку сделать войну более технологичной и менее угрожающей для Украины.

Саммит "Коалиции желающих": что обсуждали лидеры?