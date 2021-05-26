Согласовали дату саммита лидеров ЕС и США с участием Байдена

В середине июня Джозеф Байден впервые как президент приедет в Европу, где проведет ряд важных встреч. В частности, он пообщается с лидерами ЕС, а уже на следующий день будет говорить с Путиным.
Встреча лидеров Европейского Союза с президентом США Джо Байденом состоится 15 июня в Брюсселе. Дату подтвердили во время встречи генсек европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Недавно Белый дом и Кремль согласовали встречу Путина и Байдена: место и время
Говорили и об Украине
Дипломатические представители ЕС и США одобрительно отнеслись к организации совместного саммита. Его оценивают как важный шаг в возрождении трансатлантического партнерства.
К тому же они обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. В частности, таких как Россия, Украина и Беларусь, а также недавнее обострение в Израиле. Они также подчеркнули общую заинтересованность в улучшении связи и поддержке партнеров.
После саммита с ЕС – встреча с Путиным
25 мая и Белый дом, и Кремль подтвердили, что Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. В СМИ уже появилась информация, что эта встреча может состояться в женевском отеле InterContinental.
В Белом доме заявили, что на встрече прежде всего будут говорить о двусторонних отношениях США и России. Впрочем, Байден собирается поднять и вопрос целостности Украины, а также ситуации в Беларуси.
Первая встреча Байдена и Путина: коротко
- С просьбой о необходимости встречи к Путину первым обратился Байден.
- Президент США предложил Путину встретиться еще в конце апреля во время телефонного разговора.
- Локацией для встречи решили выбрать третью страну.
- 25 мая официальные представители сторон сообщили, что переговоры состоятся 16 июня в Швейцарии.