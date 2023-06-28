Присоединятся Зеленский и Столтенберг: что будут обсуждать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе

В Брюсселе 29 – 30 июня состоится саммит ЕС, который посещают лидеры государств-членов Евросоюза и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к коллегам онлайн.

Это будет последний саммит Европейского Совета под председательством Швеции. Что будет на повестке дня и чего ждать Украине – передает корреспондентка 24 Канала со ссылкой на чиновника ЕС.

Обратите внимание Представляет ли "переезд" вагнеровцев в Беларусь угрозу: Зеленский и Дуда прокомментировали

Война в Украине и мятеж Пригожина

Традиционно первая сессия будет посвящена российской агрессии в Украине. К обсуждению присоединятся президент Европарламента Роберта Метсола и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам чиновника ЕС, главной темой станет обсуждение событий, которые произошли в России на выходных.

Как вы знаете, каждый имеет свои идеи и интерпретирует факты определенным образом, поэтому я думаю, что было бы важно поделиться и тем, кто имеет более близкую информацию, или поделиться источниками, которые были бы интересны,

– поделился европейский чиновник на условиях анонимности.

Кроме того, лидеры ЕС во время встречи обсудят продление финансовой помощи после 2023 года, а также продление военной помощи.

Использование замороженных российских средств на восстановление Украины

Европейские лидеры продолжат дискуссии относительно использования замороженных российских средств, чтобы финансировать реконструкцию в Украине и тему привлечения к ответственности за преступления в Украине.

Эти вопросы очень чувствительны, и нам нужно продолжать работать над ними, чтобы убедиться, что мы можем помочь в восстановлении, но также обеспечить ответственность за военные преступления, преступления агрессии и все другие связанные с этим преступления,

– рассказал представитель ЕС.

По данным высокопоставленного чиновника, у членов ЕС нет консенсуса относительно использования замороженных российских финансов, общая сумма которых составляет 200 миллиардов евро.

"Мы ожидаем дебатов, и я не знаю, в какой степени они будут поддержаны. Это действительно спорный вопрос, потому что есть много технических моментов и много побочных эффектов, поэтому некоторые осторожны и есть разные варианты", – пояснил собеседник.

Представитель ЕС считает, что государства-члены обеспокоены возможным оттоком компаний и инвесторов в случае использования замороженных российских активов.

"Некоторые компании могут опасаться за свои собственные интересы и пойти куда-нибудь в другое место", – сказал он, добавив, что этот вопрос должен быть обсужден на уровне "Большой семерки".

Встреча со Столтенбергом накануне саммита в Вильнюсе

29 июня за одним столом соберутся лидеры государств-членов ЕС и генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Это будет последняя встреча на уровне лидеров накануне саммита в Вильнюсе, где Украина ожидает политический сигнал относительно будущего членства в НАТО. Европейские лидеры и руководители Североатлантического союза смогут скоординировать позиции.

Встреча со Столтенбергом состоится в контексте недавно подписанной совместной Декларации ЕС – НАТО, чтобы сделать совместный прогресс в сферах безопасности и обороны.

Это также мощный сигнал в преддверии саммита НАТО, на котором руководитель НАТО объяснит, чего он ожидает, что мы можем сделать для Украины с точки зрения гарантий безопасности и как ЕС может способствовать выполнению обязательств в сфере безопасности,

– рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Во время общения с журналистами представитель ЕС отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз усилил свою роль как поставщика безопасности. Кроме того, перспектива вступления в НАТО и процесс вступления Украины в ЕС являются элементами, которые способствуют безопасности Украины.

Это имеет экономическое, политическое измерения, это имеет военный смысл, поскольку страны-члены поставляют Украине оружие, при поддержке ЕС. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о вкладе ЕС в безопасность Украины. Мы рассматриваем безопасность комплексно,

– рассказал собеседник.

В целом представитель ЕС отметил, что ключевая позиция предстоящего саммита – это демонстрация трансатлантического и европейского единства, единства в поддержке Украины и решении вопросов миграции, определении позиции в отношениях с Китаем и других темах, требующих единства.

Кроме того, лидеры будут обсуждать подготовку к выборам в 2024 году, отношения с Западными Балканами, экономическую безопасность, миграцию, а также проведут стратегическую дискуссию относительно отношений с Китаем.