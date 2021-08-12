Нет оснований считать, что Украину не приобщат, – исследователь о саммите мировых демократий

Джозеф Байден в декабре созывает виртуальный "Саммит лидеров за демократию", на который пригласят глав государств, лидеров благотворительных организаций и частного сектора. Пока нет оснований считать, что Украина не примет в нем участие.

Об этом заявил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире 24 канала. Благодаря саммиту США могут попытаться вернуть свое мировое лидерство.

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Участие Украины в саммите

По словам Дубовика, скорее всего Украину приобщат к участию в саммите. Однако в заявлении Белого дома говорится о том, что принадлежность к демократии означает и борьбу с коррупцией, а в этом вопросе государство имеет определенные "изъяны".

Исследователь отметил, что США внимательно следят за темпами продвижения реформ в Украине, борьбой с коррупцией и тому подобное. Впрочем, наше государство точно нельзя причислить к странам, которые не являются демократическими.

Я бы хотел, чтобы Украина была приобщена. Пока нет оснований считать, что нас не приобщат,

– заявил исследователь-американист.

Саммит – ответ Трампу

По мнению Дубовика, идея Байдена по саммиту мировых демократий является ответом Дональду Трампу на 4 года его деятельности. В частности, он перевернул ситуацию в стране с ног на голову, поэтому Америка уже не выступала за права человека.

"У Трампа были очень хорошие, добрые и тесные связи с диктаторами в разных странах и наоборот очень плохие с традиционными американскими дипломатическими союзниками", – заявил он.

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Несмотря на это, Байден пытается вернуться к более традиционному пониманию США, как страны, которая поддерживает демократию.

В то же время такая инициатива может стать площадкой, где будут проходить конструктивные и полезные обсуждения между представителями устоявшихся и молодых мировых демократий.

Дубовик рассказал об инициативе по саммиту мировых демократий: смотрите видео

Саммит мировых демократий: что известно