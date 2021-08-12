Об этом заявил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире 24 канала. Благодаря саммиту США могут попытаться вернуть свое мировое лидерство.
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Участие Украины в саммите
По словам Дубовика, скорее всего Украину приобщат к участию в саммите. Однако в заявлении Белого дома говорится о том, что принадлежность к демократии означает и борьбу с коррупцией, а в этом вопросе государство имеет определенные "изъяны".
Исследователь отметил, что США внимательно следят за темпами продвижения реформ в Украине, борьбой с коррупцией и тому подобное. Впрочем, наше государство точно нельзя причислить к странам, которые не являются демократическими.
Я бы хотел, чтобы Украина была приобщена. Пока нет оснований считать, что нас не приобщат,
– заявил исследователь-американист.
Саммит – ответ Трампу
По мнению Дубовика, идея Байдена по саммиту мировых демократий является ответом Дональду Трампу на 4 года его деятельности. В частности, он перевернул ситуацию в стране с ног на голову, поэтому Америка уже не выступала за права человека.
"У Трампа были очень хорошие, добрые и тесные связи с диктаторами в разных странах и наоборот очень плохие с традиционными американскими дипломатическими союзниками", – заявил он.
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Несмотря на это, Байден пытается вернуться к более традиционному пониманию США, как страны, которая поддерживает демократию.
В то же время такая инициатива может стать площадкой, где будут проходить конструктивные и полезные обсуждения между представителями устоявшихся и молодых мировых демократий.
Дубовик рассказал об инициативе по саммиту мировых демократий: смотрите видео
Саммит мировых демократий: что известно
- В Белом доме сообщили, что Джозеф Байден в декабре 2021 года организует онлайн-саммит мировых демократий. Уже в 2022 году его проведут в очном формате.
- Главными вопросами саммита назвали защиту демократии от угрозы авторитаризма, борьбу с коррупцией и защиту прав человека.
- Сейчас имена участников саммита еще не объявили.