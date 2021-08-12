Про це заявив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі 24 каналу. Завдяки саміту США можуть спробувати повернути своє світове лідерство.

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Участь України у саміті

За словами Дубовика, скоріш за все Україну долучать до участі у саміті. Однак у заяві Білого дому мовиться про те, що належність до демократії означає й боротьбу з корупцією, а в цьому питанні держава має певні "вади".

Дослідник зауважив, що США уважно стежать за темпами просування реформ в Україні, боротьбою з корупцією тощо. Втім, нашу державу точно не можна зарахувати до країн, які не є демократичними.

Я б хотів, щоб Україна була долучена. Наразі немає підстав вважати, що нас не долучать,

– заявив дослідник-американіст.

Саміт – відповідь Трампу

На думку Дубовика, ідея Байдена щодо саміту світових демократій є відповіддю Дональду Трампу на 4 роки його діяльності. Зокрема, він перевернув ситуацію в країні з ніг на голову, тому Америка вже не виступала за права людини.

"Трамп мав дуже гарні, добрі й тісні зв'язки з диктаторами в різних країнах і навпаки дуже погані з традиційними американськими дипломатичними союзниками", – заявив він.

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Зважаючи на це, Байден намагається повернутися до більш традиційного розуміння США, як країни, яка підтримує демократію.

Водночас така ініціатива може стати майданчиком, де відбуватимуться конструктивні й корисні обговорення між представниками усталених та молодих світових демократій.

Дубовик розповів про ініціативу щодо саміту світових демократій: дивіться відео

Саміт світових демократій: що відомо