Решение американской администрации пригласить российского чиновника на саммит G20 вызвало возмущение среди европейских союзников. Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что подобные шаги Белого дома свидетельствуют об изменении подходов в глобальной политике, что может иметь серьезные последствия для системы международного права.

Заигрывание с Россией развращает Кремль

Политолог отметил, что вовлечение России в любые международные форматы, кроме мирных переговоров, является крайне негативной практикой. Кремль уже разрушил остатки международного права, а попытки вести с ним диалог дают ложные сигналы.

Большая ошибка Трампа – что он вытащил эту бледную моль из пыли и начал с ней разговаривать как с человеком, как с политиком. Это развращает Путина и показывает остальным, подобным ему, что в этом мире возможно все,

– подчеркнул Лесной.

Он добавил, что подобный подход показывает другим автократам, будто можно убивать, захватывать чужие территории и плевать на международное право, оставаясь безнаказанным.

Почему двойные стандарты Вашингтона

По словам политолога, американская сторона демонстрирует жесткую тональность в общении с партнерами, но совсем иначе ведет себя с представителями диктаторских режимов.

С партнерами разговаривают очень жестко, угрожают, загоняют в угол. А вот с представителями "оси зла" ласково общаются, водят их за ручку, встречают с красными дорожками,

– отметил Лесной.

Говоря о причинах приглашения Антона Силуанова на саммит в США, политолог подчеркнул, что команда Трампа уже открыто заявляет о стремлении возобновить торговлю с Россией после завершения боевых действий.

Трамп заигрывает с Россией и видит в будущем плодотворное сотрудничество. США же не скрывают этого: и Трамп, и Венс говорили, что после завершения войны они хотели бы вести торговлю в экономическом смысле и сотрудничать,

– подытожил Лесной.

Появление российской делегации на саммите G20: смотрите видео

Напомним, появление российского чиновника на саммите G20 стало первым случаем с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, европейские министры добились того, что итоговое групповое фото участников саммита сделали без представителя России.