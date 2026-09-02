Трамп потакает Путину: почему министра финансов России пригласили на саммит G20

Глава Министерства финансов США Скотт Бесент провел беседу со своим российским коллегой Антоном Силуановым в кулуарах встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в Северной Каролине. Трамп объяснил приглашение России попыткой наладить отношения со всеми.

Решение американской администрации пригласить российского чиновника на саммит G20 вызвало возмущение среди европейских союзников. Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что подобные шаги Белого дома свидетельствуют об изменении подходов в глобальной политике, что может иметь серьезные последствия для системы международного права.

Заигрывание с Россией развращает Кремль

Политолог отметил, что вовлечение России в любые международные форматы, кроме мирных переговоров, является крайне негативной практикой. Кремль уже разрушил остатки международного права, а попытки вести с ним диалог дают ложные сигналы.

Большая ошибка Трампа – что он вытащил эту бледную моль из пыли и начал с ней разговаривать как с человеком, как с политиком. Это развращает Путина и показывает остальным, подобным ему, что в этом мире возможно все,

– подчеркнул Лесной.

Он добавил, что подобный подход показывает другим автократам, будто можно убивать, захватывать чужие территории и плевать на международное право, оставаясь безнаказанным.

Почему двойные стандарты Вашингтона

По словам политолога, американская сторона демонстрирует жесткую тональность в общении с партнерами, но совсем иначе ведет себя с представителями диктаторских режимов.

С партнерами разговаривают очень жестко, угрожают, загоняют в угол. А вот с представителями "оси зла" ласково общаются, водят их за ручку, встречают с красными дорожками,

– отметил Лесной.

Говоря о причинах приглашения Антона Силуанова на саммит в США, политолог подчеркнул, что команда Трампа уже открыто заявляет о стремлении возобновить торговлю с Россией после завершения боевых действий.

Трамп заигрывает с Россией и видит в будущем плодотворное сотрудничество. США же не скрывают этого: и Трамп, и Венс говорили, что после завершения войны они хотели бы вести торговлю в экономическом смысле и сотрудничать,

– подытожил Лесной.

Появление российской делегации на саммите G20: смотрите видео

Напомним, появление российского чиновника на саммите G20 стало первым случаем с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, европейские министры добились того, что итоговое групповое фото участников саммита сделали без представителя России.