Трамп объяснил причины приглашения российского министра на саммит "Большой двадцатки"

В понедельник, 31 августа, в Северной Каролине состоялась встреча министров финансов стран G20. Президент США Дональд Трамп прокомментировал участие российского министра финансов Антона Силуанова.

Это был первый случай с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, когда глава российского министерства лично прибыл на встречу G20. О своем решении американский президент рассказал во время беседы с журналистами.

Что сказал Трамп?

В ответ на вопрос журналистов о причинах приглашения представителей Москвы глава Белого дома объяснил свою позицию. Дональд Трамп подчеркнул, что считает умение находить общий язык залогом успеха.

Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми,

– заявил президент США.

Решение американской стороны принять российского чиновника вызвало резкое возмущение среди европейских союзников, которые настаивают на дальнейшей международной изоляции России. В частности, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль публично осудил российскую агрессию против Украины и критически оценил действия США.

Я бы предпочел, чтобы американская сторона четко дала понять, что его не следует принимать как обычного гостя,

– сказал Клингбейль.

Представители европейских стран также выдвинули ультиматум относительно совместного фото участников саммита. Они пригрозили бойкотировать традиционную групповую съемку в случае присутствия на ней российского чиновника, поэтому Силуанов в итоге не появился на снимке.