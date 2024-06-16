"Скотный двор": у Медведева была настоящая истерика из-за Саммита мира в Швейцарии
На фоне проходящего в Швейцарии Саммита мира Дмитрий Медведев подготовил новую порцию бреда. Конференцию, на которую Россию не пригласили, он назвал "скотным двором",
Заместитель председателя Совета безопасности России в очередной раз обратился к прямым оскорблениям и унижениям мировых лидеров и фактически заявил, что Саммит мира не имеет смысла.
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Медведев снова заговорил о Саммите мира
На этот раз Медведев решил прибегнуть к литературным аналогиям. Инициированный Украиной Саммит мира он сравнил с антиутопией Джорджа Оруэлла "Скотный двор".
Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников "форума мира" не знает, что он делает и в чем его роль,
– написал российский чиновник.
По словам Медведева, на саммит позвали только "проверенных животных". В своей заметке он сравнивал мировых политиков то с "альпийскими баранами", то с "цепными псами".
Псы лают, брызгают во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы часто блеют невпопад и путаются в заученных формулах. Во главе отары незримо присутствует старый слабоумный хозяин, который давно потерял контакт с реальностью и постоянно застывает, глядя в небо с отстраненно глупым выражением лица,
– не останавливался в своем бреду Медведев.
Конференцию в Швейцарии Медведев так и не назвал Саммитом мира, а вместо этого использовал формулировку "альпийский выпас скота". По его словам, все участники встречи только тратят деньги налогоплательщиков.
Россия может принять участие в следующем саммите
- Владимир Зеленский сообщил, что есть желающие принять второй Саммит мира. Он отметил, что это будет через месяцы, а не годы. В Офисе Президента также заявляли, что не исключаются "определенные форматы" участия России.
- Президент Швейцарии заявила, что российский президент Владимир Путин может присутствовать на новых потенциальных конференциях и переговорах по миру в Украине, которые будет проводить ее страна. По ее словам, это может произойти несмотря на наличие у главы Кремля ордера на арест.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что для того, чтобы закончить войну, нужно пригласить и противоположную сторону. То есть конфликт так или иначе закончится переговорами. По словам главы МИД Украины, следующий саммит должен ознаменовать конец войны.