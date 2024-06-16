"Скотный двор": у Медведева была настоящая истерика из-за Саммита мира в Швейцарии

На фоне проходящего в Швейцарии Саммита мира Дмитрий Медведев подготовил новую порцию бреда. Конференцию, на которую Россию не пригласили, он назвал "скотным двором",

Заместитель председателя Совета безопасности России в очередной раз обратился к прямым оскорблениям и унижениям мировых лидеров и фактически заявил, что Саммит мира не имеет смысла.

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Медведев снова заговорил о Саммите мира

На этот раз Медведев решил прибегнуть к литературным аналогиям. Инициированный Украиной Саммит мира он сравнил с антиутопией Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников "форума мира" не знает, что он делает и в чем его роль,

– написал российский чиновник.

По словам Медведева, на саммит позвали только "проверенных животных". В своей заметке он сравнивал мировых политиков то с "альпийскими баранами", то с "цепными псами".

Псы лают, брызгают во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы часто блеют невпопад и путаются в заученных формулах. Во главе отары незримо присутствует старый слабоумный хозяин, который давно потерял контакт с реальностью и постоянно застывает, глядя в небо с отстраненно глупым выражением лица,

– не останавливался в своем бреду Медведев.

Конференцию в Швейцарии Медведев так и не назвал Саммитом мира, а вместо этого использовал формулировку "альпийский выпас скота". По его словам, все участники встречи только тратят деньги налогоплательщиков.

Россия может принять участие в следующем саммите