Переговоры с Россией и новая встреча: главное с пресс-конференции Зеленского после Саммита мира

Владимир Зеленский на полях Саммита мира в Швейцарии провел пресс-конференцию по итогам этой встречи. Президент ответил на вопросы журналистов и очертил, о чем удалось договориться участникам саммита.

В частности, украинский глава высказался о переговорах с Россией, неучастии Китая во встрече и положении нашего государства на международной арене. Главные заявления Зеленского на пресс-конференции после завершения Саммита мира – читайте в материале 24 Канала.

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Подготовка к следующему Саммиту мира

Владимир Зеленский заявил, что работа над проведением второго Саммита мира продолжается. По словам президента, следующая встреча будет "через месяцы, а не годы".

Мы в состоянии войны. Мы не имеем времени на долговременную работу. Движение к миру означает действовать быстро,

– сказал президент.

Украинский глава отметил, что когда план по миру в Украине будет готов, а каждый шаг проработан, тогда откроется путь к проведению второго Саммита мира. А этот саммит, по словам Зеленского, уже будет означать завершение войны, а также справедливый и длительный мир.

"Будут разработаны планы прежде всего трех пунктов, о которых мы говорили, и много есть наработок. Будет конкретный план, и я считаю, что после всех этих встреч, которые мы должны правильно организовать, и провести их везде, на всех континентах, после этого будет общий план (о мире в Украине – 24 Канал)", – сказал глава государства.

Переговоры с Россией и привлечение к саммиту ее представителей

Украинский глава подчеркнул, что российской стороне не нужен мир, и это факт. В то же время мир нужен нашему государству и всему миру, и это тоже факт.

Собрание такого количества уважаемых стран или представительств соответствующих и религиозных лидеров говорит, что мир нужен всем нам. Это больше, чем любой один агрессор, по количеству населения, количеством оружия, количеством территорий. Мир больше. Поэтому мы должны делать свою работу, не думаем о России,

– сказал президент.

Президент подчеркнул, что пока Россия с их руководством не готова к справедливому миру. А наоборот, по словам Зеленского, их громкие заявления – это еще одна историческая ошибка страны-агрессора. В частности, и попытки сорвать Саммит мира, где представлено большинство мировых лидеров.

Кроме того, в случае с Путиным, как пояснил украинский глава, российский диктатор пугал весь мир, что не прекратит войну, а хочет дальше захватывать территории.

"То есть это большая ошибка, которая для нас полезна, их месседжи. Здесь за кулисами, не буду говорить, какие конкретно страны, потому что почти все реально говорили, что просто одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, просто "умножено на ноль", – ответил президент.

Зеленский также отметил, что этот тезис утверждали и те страны, которые до Саммита мира имели другой взгляд на окончание войны в Украине. И это, по словам украинского лидера, также победа для нашего государства.

В то же время что касается переговоров, то Зеленский сказал, что Россия "хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего". Однако это произойдет, если войска страны-агрессора выйдут с территорий нашего государства, показав тем самым уважение к уставу ООН.

Зеленский высказал свое мнение относительно Китая

Украинский лидер отметил, что мы уважаем Китай, всегда уважали территориальную целостность и суверенитет этого государства.

Все, что мы хотели, – чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ваши ценности, жизни и ваш выбор. И хотели бы, чтобы Китай делал то же самое. Не больше. Хотелось бы и не меньше,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что Китай очень серьезное государство. Оно имеет политическое и экономическое влияние на Россию. Реальное влияние. Поэтому Китай мог бы помочь Украине.

"И поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны, были в нашем диалоге. Я не могу воспринимать предложения просто через медиа. Это неправильно", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также отметил, что Украина никогда не говорила, что Китай – наш враг. Более того, по словам президента, Китай с Украиной были серьезными экономическими партнерами, до того, как Россия перекрыла возможность для нашего государства свободного судоходства в Черном море.

Я всегда говорю, что у Украины враг один – Путин, потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то, я считаю, что друзья – это те, кто помогает тогда, когда сложно. И я хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Путин дезинформационно или неважно как еще сделал все, чтобы представители Китая работали с дипломатическими учреждениями других стран, чтобы те отменяли свое присутствие и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям.

Украина ожидает новых участников на Саммите мира

Владимир Зеленский также отметил, что каждый шаг на пути к справедливому миру привлекал внимание определенных групп участников Саммита, а также стран, "которые еще не присоединились, но заинтересованы в мире".

У нас уже есть страны, которые выразили свою заинтересованность в проведении второго мирного Саммита, и мы начали с ними переговоры,

– заявил глава государства.

Президент также сообщил, что государства-участники договорились продолжить совместную работу по пунктам Формулы мира, в частности на уровне советников и министров государств-участников, а также форме специальных встреч.

В то же время Зеленский отметил, что Украина готова будет услышать мнения Китая и Бразилии по завершению войны, когда эти страны присоединятся к принципам Саммита мира. Даже если их мысли не совпадают с мнениями большинства мира.

Зеленский рассказал о помощи от партнеров

Владимир Зеленский отметил, что помощь от партнеров продолжают доставлять в Украину. В частности, есть серьезные военные пакеты, которые предоставляют союзники нашему государству.

Достаточно ли ее (помощи – 24 Канал), чтобы победить? Нет. Или она опаздывает? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно,

– сказал президент.

Украинский глава также отметил, что сейчас есть проголосованный пакет Соединенных Штатов, проголосован и поддержан пакет нордических стран, важный пакет от Великобритании. Но главный вопрос действительно заключается в сроках.

Глава государства отметил, что количество участников украинского Саммита мира говорит, что международная поддержка нашего государства не ослабевает и она остается сильной.

Кроме того, по словам Зеленского, к поддержке Украины также присоединилось большое количество других государств.

"По поддержке, она разная. Вы знаете, что журналистика – это также оружие. Ваше слово очень важно, но это оружие, которое защищает правду, защищает нашу страну сегодня, наши ценности. И поэтому страны присоединяются не только к тем или иным военным пакетам, есть гуманитарная помощь, политическая поддержка", – объяснил президент Украины.

Президент объяснил, как можно давить на Россию относительно мира

Зеленский отметил, что нашему государству важно слово подавляющего большинства мира, чтобы давить на Россию, чтобы она закончила эту несправедливую войну. Давить на это, как сказал украинский лидер, можно двумя путями.

Первый – дипломатический путь, то, что мы и делаем. Это Саммит мира, встречи, совместный план. А второй путь – это крепкая оборона, армия, крепкий украинский солдат на поле боя, который защищает свою семью, свою страну, свою государственность и это важно,

– сказал украинский глава.

Президент Украины также заявил, что Украина не хочет мира "за кулисами". А хочет справедливого, длительного мира, который базируется исключительно на международном праве, Уставе ООН и уважении к жизни людей.

Зеленский поблагодарил за этот успех, однако объяснил, что самый главный успех для нас, если можно так сказать – это завершение войны.

Зеленский сказал, почему прошлые переговоры с Россией провалились

Украинский лидер подчеркнул, что "никакие ультиматумы не являются переговорами". Поэтому у украинской и российской сторон в Стамбуле не получилось договориться о дальнейшем развитии событий.

С этими ультиматумами Путин приехал на танках во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, я обо всех преступлениях (российской армии – 24 Канал) уже говорил. И показали ультиматум, ничего не изменилось,

– объяснил Зеленский.

Президент отметил, что впоследствии от российской стороны этих ультиматумов было очень много разных. Как отметил Зеленский, эти ультиматумы почти ничем не отличается от последних "предложений", которые у Путина были несколько дней назад.

"Потому, что у него никакие не предложения, у него просто ультиматумы. А они дают ему возможность делать паузы", – сказал глава государства.

Украинский глава подчеркнул, что Минские соглашения – это также был ультиматум для нашего государства и был заморожен конфликт. Ведь для Путина нужна была пауза, чтобы подготовиться к вторжению.

В этом же случае российскому диктатору, по словам Зеленского, ультиматумы нужны, чтобы подготовить своих военных, натренировать их, потому что Путин потерял уже натренированную армию.

Какая приоритетная задача Сил обороны Украины сейчас

Зеленский заявил, что не собирается раскрывать планы Украины относительно ситуации на поле боя. Впрочем, президент подчеркнул, что сейчас задача Сил обороны – не дать возможности успеха России в наступательной операции на Харьковщине.

Считаю, что ситуация сегодня лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Считаю, что в ближайшее время благодаря партнерам будет усиление наших воинов и будут ответы захватчикам на поле боя крепче,

– заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, как будет развиваться ситуация в 2025 году, Зеленский отметил, что все может измениться в любой момент. Так, как будет развиваться война зависит от действий Сил обороны, а также от результатов дипломатической работы. Президент Украины добавил, если все усилия по мирному процессу удастся воплотить, то на втором Саммите мира могут появиться и представители России.

Президент очертил задачи Украины в отношении России

Владимир Зеленский заявил, что задача Украины – сделать так, чтобы международную изоляцию российского правителя Владимира Путина поняло общество самой России.

По словам главы государства, Путин понимает, что он изолирован, однако "изолирован не полностью", потому что есть "люди, которые балансируют".

Как он (Владимир Путин – 24 Канал) может побороть ту изоляцию, которая есть сейчас? Это уже не "восьмерка", он уже не игрок для многих стран. Кстати, для Китая он также не игрок. Мы поднимали этот вопрос, я уверен в этом,

– сказал украинский глава.

Зеленский отметил, что надо сделать все, чтобы изоляцию Путина поняло и его общество. Чтобы у него и внутри его страны было давление. Тогда есть возможность, закончить эту войну дипломатически.

Приблизилась ли деоккупация ЗАЭС после Саммита мира

Владимир Зеленский ответил на вопрос, приблизилась ли деоккупация ЗАЭС после Саммита мира.

Будут встречи... Да, приблизилась. Все это признают, что должна быть деоккупация Запорожской станции. Дипломатическим путем. Встречаться полностью на платформе, как я вам сказал, в одной из стран, где будет обсуждаться ядерная безопасность,

– заявил Зеленский.

Он пояснил, что будет выписываться пошаговый план и это цель украинской власти. Относительно сроков, когда это может произойти, президент ничего не сказал.