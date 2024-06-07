В Италии рассказали, кто представит страну на саммите мира в Швейцарии

Уже более сотни стран подтвердили участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня. Италия присоединилась к списку участников и сообщила об участнике, который поедет от их страны.

В Глобальном саммите мира примут участие более 70 глав государств, в том числе большинство лидеров Латинской Америки. От Италии поедет на саммит министр иностранных дел Антонио Таяни.

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Италия определилась с участником Саммита мира

Глава итальянской дипломатии примет участие в Конференции ради мира в Украине, которая состоится 15 и 16 июня в Швейцарии.

Я буду на Конференции за мир в Украине в Швейцарии,

– подтвердил министр иностранных дел.

Таяни заявил об этом в пятницу, 7 июня в программе на итальянском общественном телевидении.

Возможны ли мирные переговоры после саммит мира Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что приглашение России на Саммит мира не будет иметь смысла. В то же время ее могут привлечь к переговорам в будущем. Министр напомнил, что с 2014 по 2022 год у Украины было почти 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах, с посредниками и в двустороннем формате. Однако, из этого ничего не вышло. Более того, все разговоры закончились масштабным вторжением. По словам Кулебы, есть только два способа заставить Россию соблюдать соглашения и обещания. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, которые разделяют одинаковые принципы и одинаковые подходы. Цель этого саммита – объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия.

Что сейчас известно о саммите