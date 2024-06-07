В Италии рассказали, кто представит страну на саммите мира в Швейцарии
Источник:El Mundo
Уже более сотни стран подтвердили участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня. Италия присоединилась к списку участников и сообщила об участнике, который поедет от их страны.
В Глобальном саммите мира примут участие более 70 глав государств, в том числе большинство лидеров Латинской Америки. От Италии поедет на саммит министр иностранных дел Антонио Таяни.
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Италия определилась с участником Саммита мира
Глава итальянской дипломатии примет участие в Конференции ради мира в Украине, которая состоится 15 и 16 июня в Швейцарии.
Я буду на Конференции за мир в Украине в Швейцарии,
– подтвердил министр иностранных дел.
Таяни заявил об этом в пятницу, 7 июня в программе на итальянском общественном телевидении.
Возможны ли мирные переговоры после саммит мира
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что приглашение России на Саммит мира не будет иметь смысла. В то же время ее могут привлечь к переговорам в будущем. Министр напомнил, что с 2014 по 2022 год у Украины было почти 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах, с посредниками и в двустороннем формате. Однако, из этого ничего не вышло. Более того, все разговоры закончились масштабным вторжением.
По словам Кулебы, есть только два способа заставить Россию соблюдать соглашения и обещания. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, которые разделяют одинаковые принципы и одинаковые подходы. Цель этого саммита – объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия.
Что сейчас известно о саммите
Украинская власть инициировала проведение Глобального саммита мира. Он пройдет в июне 2024 года.
На саммите будут рассматривать 3 вопроса. В частности, будет говориться об энергетической безопасности, ядерной безопасности и вопросы свободного судоходства. Также там будут говорить о вопросах обмена, то есть гуманитарный трек, в который входит 2 подвопроса – это обмен всех на всех и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.
На саммит не приглашали Россию, однако впоследствии разработанные там детали "мирного плана" передадут стране-агрессору. Москву не приглашали на саммит, чтобы она не начала блокировать все инициативы подряд.
Немецкий канцлер Олаф Шольц говорит, что о мирных переговорах Украины с Россией в Швейцарии пока рано говорить. Страна-агрессор, по его мнению, пока не стремится к этому.
По состоянию на 3 июня уже 107 стран подтвердили свое участие в глобальном Саммите мира.