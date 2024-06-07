У Глобальному саміті миру візьмуть участь понад 70 глав держав, у тому числі більшість лідерів Латинської Америки. Від Італії поїде на саміт міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

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Італія визначилась із учасником Саміту миру

Голова італійської дипломатії візьме участь у Конференції заради миру в Україні, яка відбудеться 15 та 16 червня у Швейцарії.

Я буду на Конференції за мир в Україні в Швейцарії,

– підтвердив міністр закордонних справ.

Таяні заявив про це у п'ятницю, 7 червня в програмі на італійському громадському телебаченні.

Чи можливі мирні переговори після саміт миру Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що запрошення Росії на Саміт миру не матиме сенсу. Водночас її можуть залучити до перемовин у майбутньому. Міністр нагадав, що з 2014 по 2022 рік в України було майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, з посередниками та у двосторонньому форматі. Однак, із цього нічого не вийшло. Ба більше, усі розмови закінчилися масштабним вторгненням. За словами Кулеби, є лише два способи змусити Росію дотримуватися угод та обіцянок. Перший – це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та однакові підходи. Мета цього саміту – об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії.

Що наразі відомо про саміт