Сценарий победы Украины: как мир переходит от "сдерживания" России к "принуждению"

Саммит мира в Швейцарии состоялся в сложной геополитической обстановке. Однако он выполнил несколько важных задач для Украины. В частности, показал, что любые другие формулы мира не могут существовать. Мир в нашем государстве возможен только по плану Украины.

Сейчас мир верит не в военную победу Украины, а в дипломатическую, поэтому отходит от "сдерживания" России к "принуждению". Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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Дипломатическая победа

Олег Саакян отметил, что Россия и страны Глобального Юга уверены, что не проиграют. Оккупанты еще будут пытаться наступать. Запад не верит в военную победу Украины. Кроме того, мир не хочет готовиться к возможным угрозам. А ведь захватчики точно планируют воевать с западными странами также.

Саммит мира, который состоялся 15 – 16 июня, был очень своевременным для Украины, но преждевременным для мира. Для нашего государства он выполнил несколько очень важных задач.

Прежде всего Саммит мира показал, что никакой другой мирный план, кроме украинского, не может предлагаться. Мир никогда их не признает. Ведь мир в Украине должен быть по нашему плану.

Впервые с 2014 года подход к дипломатическому урегулированию лежит не в плоскости уступок со стороны жертвы. Наоборот говорят о принуждении агрессора отказаться от захваченного и собственных амбиций. Это очень важный сдвиг.

В ближайшие месяцы мы будем видеть, как происходит переход от парадигмы "сдерживания" к "принуждению" России. Теперь формула мира и Саммит мира создал дипломатический сценарий украинской победы. Мир не готов к военной победе Украины и не верит в нее. Но мы сформировали альтернативу дипломатическую,

– сказал политолог.