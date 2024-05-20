До сих пор неизвестно, будут ли присутствовать в Швейцарии представители Китая. Как рассказал 24 Каналу политолог Игорь Чаленко, эта страна является влиятельным игроком в мировой политике, поэтому ее участие в саммите мира важно.

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Китай "торгует" влиянием на Россию

Сейчас Пекин официально своего участия не подтвердил, но и не опроверг. Однако важно, что страна не отмежевалась от этого вопроса. Ведь представитель Китая Ли Хуэй участвовал во встрече в Джидде в августе 2023 года. Там обсуждали варианты восстановления мира в Украине.

Конечно, Си Цзиньпина стоит убеждать, что Глобальный саммит мира – действенный формат. К тому же его поддержало большинство государств в мире. Для Китая, который хочет показать свое лидерство в системе построения мира, очень важно принять в нем участие и так показать свою силу, возможности координации, а также влияние на Россию.

Я убежден, что сейчас Китай активно осуществляет "торговлю" геополитическим влиянием, пытаясь как можно дороже "продать" свои возможности надавить на Россию. Условно говоря, еще не сошлись в цене,

– заметил политолог.

Именно поэтому мы сейчас видим и "подыгрывание" с Владимиром Путиным, и попытки вернуться к китайской "мирной формуле", которая фактически закрепляет все требования России. Однако все-таки возможность прийти к общему решению еще сохраняется.

В любом случае важно, чтобы Украина вместе с партнерами начала Глобальный саммит мира на уровне глав государств. Это нужно, чтобы никто не имел возможности говорить что-то об "украинских ультиматумах" или "указаниях из США".

Нет, это позиция цивилизованного мира, что войну надо завершать, но на нормальных, справедливых условиях. Совсем не так, как требует Россия, основываясь только на ультиматумах и с требованием капитуляции Украины,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

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