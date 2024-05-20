Досі невідомо, чи будуть присутні у Швейцарії представники Китаю. Як розповів 24 Каналу політолог Ігор Чаленко, ця країна є впливовим гравцем у світовій політиці, тому її участь у саміті миру важлива.

До теми Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Китай "торгує" впливом на Росію

Наразі Пекін офіційно своєї участі не підтвердив, але і не спростував. Проте важливо, що країна не відмежувалася від цього питання. Адже представник Китаю Лі Хуей брав участь у зустрічі в Джидді у серпні 2023 року. Там обговорювали варіанти відновлення миру в Україні.

Звісно, Сі Цзіньпіна варто переконувати, що Глобальний саміт миру – дієвий формат. До того ж його підтримала більшість держав у світі. Для Китаю, який хоче показати своє лідерство в системі побудови світу, є дуже важливо взяти у ньому участь і так показати свою силу, можливості координації, а також вплив на Росію.

Я переконаний, що зараз Китай активно здійснює "торгівлю" геополітичним впливом, намагаючись якнайдорожче "продати" свої можливості натиснути на Росію. Умовно кажучи, ще не зійшлися в ціні,

– зауважив політолог.

Саме тому ми зараз бачимо і "підігравання" з Владіміром Путіним, і намагання повернутися до китайської "мирної формули", яка фактично закріплює всі вимоги Росії. Проте все-таки можливість дійти до спільного рішення ще зберігається.

У будь-якому разі важливо, щоб Україна разом з партнерами започаткувала Глобальний саміт миру на рівні глав держав. Це потрібно, щоб ніхто не мав змоги говорити щось про "українські ультиматуми" чи "вказівки зі США".

Ні, це позиція цивілізованого світу, що війну треба завершувати, але на нормальних, справедливих умовах. Зовсім не так, як вимагає Росія, базуючись лише на ультиматумах і з вимогою капітуляції України,

– наголосив Ігор Чаленко.

Глобальний саміт миру: що відомо