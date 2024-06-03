"Россия на нас не нападала": в Венгрии сделали заявление по поводу Саммита мира

Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира, который состоится в Швейцарии. Петер Сийярто аргументирует позицию страны тем, что за столом переговоров не будет обеих сторон конфликта, и добавил, что "Россия на Венгрию не нападала".

Такое мнение глава венгерского МИД высказал в интервью белорусскому изданию. Сийярто добавил, что "уважает усилия Швейцарии", однако ехать на Саммит мира "не видит смысла".

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Поедет ли Венгрия на Саммит мира

Сийярто заявил, что Венгрия еще не приняла решение, поедет ли на Саммит мира в Швейцарию. Глава венгерского МИД объяснил, что с одной стороны Будапешт уважает Швейцарию и их усилия по достижению мира, однако он не видит смысла в конференции, если там не будут присутствовать обе стороны конфликта.

Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, – стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом,

– заявил Сийярто.

Кроме того, он также отметил, что Будапешт не считает войну России с Украиной "своей". Он пояснил, что Венгрия "имеет другой подход" к войне. Сийярто заявил, что в Европе склонны считать, что также находятся в состоянии войны. Впрочем, в Венгрии "этого не чувствуют".

"Россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Поэтому если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?", – добавил глава венгерского МИД.

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